影/日網紅恆河聖地小便惹眾怒 團隊致歉後切割稱第三者所為

日前一名日本男性於去年耶誕節時身穿紅色泳褲、頭戴耶誕帽，於印度恆河沐浴時，遭周圍居民包圍阻擋，並大聲斥責。相關影片在網路上流傳，起初許多人以為是因為該名男子的穿著引起的文化衝突，事後遭揭露是因其於恆河內小便，才激怒當地居民。

日本一名男子在印度恆河邊小便引起當地居民斥責。（圖／翻攝X「 @m_mukul_gupta 」）

綜合日本媒體1日報導，該名男子疑為日本YouTuber團隊「坂口カメラ」的一員。12月31日由當事人與當地協調人員相繼發表聲明，證實引發當地民眾憤怒的真正原因並非配戴耶誕帽，而是該YouTuber團隊同行者在恆河岸邊小便的行為。「坂口カメラ」在社群平台X發文致歉，但將小便行為歸咎於「未從事社群活動的第三者個人行為」，引發網友批評是在推卸責任。

事件發生於12月25日，印度北部瓦拉納西（Varanasi）的恆河河畔，數名身穿紅色泳裝、頭戴耶誕老人帽子的旅行者與當地居民發生衝突的影片在社群媒體上廣為流傳，遭到外界批評對印度教聖地缺乏尊重。「坂口カメラ」擁有約3萬5000名訂閱者，頻道簡介說明內容為「讓兩名女性TikToker成為知名YouTuber的故事」。

印度恆河是當地宗教聖地。（資料照／《美聯社》）

負責當地導覽的日本籍男性坪和寬久同日也發表聲明，說明同行者突然在恆河岸邊小便，直接導致當地民眾強烈反彈。坪和表示，耶誕帽的配戴事前已諮詢過居住在瓦拉納西的當地導遊，在考量現場狀況與習俗後，獲得不會造成重大問題的見解才執行。

「坂口カメラ」在聲明中表示，對於在社群媒體上流傳的印度瓦拉納西恆河周邊影片及圖片，讓許多人感到不快深感抱歉，也嚴肅看待在印度教徒以及重視印度文化與宗教人士心中的神聖場所做出欠缺考量的行動。聲明中強調，影片中被指出的小便行為是同行旅遊但未從事YouTube經營的第三者個人行為，並表示完全無意容忍該行為。

「坂口カメラ」也在聲明中提到，雖然當時的行動已事前諮詢當地導遊並獲得不會有大問題的見解，但該行動被拍成影片擴散後，結果讓許多人感到不快，認知到應該避免這樣的行動。日本網友對於聲明中將同行友人稱為「第三者」的說法表示質疑，認為一起前往印度旅行並共同行動的同伴不應被稱為第三者，批評這是試圖切割責任的做法。

