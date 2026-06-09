影／日菲EEZ劃界談判繞過台灣 張延廷：廣大興事件可能重演

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退役空軍將領張延廷今天（9日）接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪。（圖：飛碟聯播網提供）

日本與菲律賓談判專屬經濟海域EEZ，與台灣經濟海域有高度重疊，卻被排除在談判之列。退役空軍將領張延廷今天（9日）接受飛碟晚餐主持人王淺秋專訪時提醒，相關海域除了是我傳統漁場，損及漁民權益，還攸關海底礦藏，影響非常深遠。

張延廷指出，日菲EEZ談判是根據1980年聯合國海洋法公約推動，政府不只狀況外，還樂觀其成，他憂心地說，日本將台灣南部海域劃入經濟海域、菲律賓把台灣北邊劃進去，台灣從基隆港、蘇澳港一直到東港都受到影響，損及我漁民權益，未來「廣大興事件」可能重演。

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針對政府應對態度以及大陸積極至我東部海域護漁，張延廷強調「不主張主權就沒有漁權」，這次事件，政府有三件事該做沒做：積極參與日菲漁業談判、第一時間發聲抗議及發布聲明嚴正表達中華民國立場。

張延廷以民進黨政府放棄釣魚台主權為例，因此讓大陸海軍以及海警船趁機進入，長期於釣魚台周邊海域常態性活動，此次日菲漁權談判，民進黨政府再度棄守，讓大陸海警船有藉口巡防我東部海域。

張延廷感嘆「將帥無能累死三軍」，並批評政府內鬥內行外鬥外行，只抗議大陸相關舉動，對日菲卻「樂觀其成」，一旦我海巡署與大陸海警船發生衝突，就上了日本與菲律賓的當，鷸蚌相爭漁翁得利，日菲兩國可做壁上觀。

張延廷並分析，日本加重在西南諸島的軍事部署，加上首相高市早苗積極推動修憲，讓日本可擁有侵略性武器及武裝部隊，同時，美國面臨國債升高、通膨提升以及伊朗戰爭等內外問題纏身，因此在背後支持日本，他認為，未來日本於印太地區的重要角色將會提高，藉此對大陸進行戰略箝制。

飛碟電台《飛碟晚餐王淺秋時間》每週一到五18:00-19:00現場直播

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