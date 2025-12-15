影/日部署琉球「飛彈島鏈」真正目的？蔡正元：備戰台海戰爭

日本近日宣布將在琉球群島部署飛彈，引發關注，前立委蔡正元表示，其實這並非針對中國大陸防衛，而是為「可能的台海衝突做準備」。

前立委蔡正元。（圖／翻攝《前進戰略高地》）

蔡正元在中天節目《前進戰略高地》表示，「中國大陸要攻擊日本的話，需要從琉球群島最南端往北飛嗎？這個不沒道理吧，他要打的話，這直接從長江以北任何一個基地都可以攻擊日本，特別是在北部戰區攻擊日本沒什麼困難。」他直言，日本的飛彈島鏈「只有一個用途，就是參加台海戰爭。」

蔡正元說，琉球群島飛彈島鏈裝備的034防空飛彈，射程約350公里，「這意味著台灣海峽、花東東海岸，甚至巴士海峽都在防禦範圍內。」他指出，顯示其針對的並非中國大陸本土，而是解放軍在台海行動的威脅。

廣告 廣告

對於防禦能力，蔡正元認為，這些飛彈島鏈實際效果有限，「034防空飛彈、124反艦導彈從石垣島打到上海只有950公里，解放軍能夠容忍你存在嗎？這是不可能的事情。」

他進一步指出，日本所稱的電磁炮與航母防禦能力存在誇大，「航母旁邊的驅逐艦神盾艦攔不住鷹擊-21，他自己國防部的簡報也承認這是非對稱、非比例的概念。」他並抨擊日本部分軍事部署只是「站在第一線當保鏢，準備當替死鬼。」

延伸閱讀

WBC/王牌出賽極大化 山本由伸有望投中華隊？

MLB/大都會補強了！2年12.5億簽水手重砲波蘭柯

MLB/道奇簽狄亞茲爆趣事！飯店房間播出場曲遭警衛關切