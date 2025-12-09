影／日青森強震 他熟睡嚇「被往上猛推一把」...多地火災瘋傳

日本東北與北海道地區8日深夜發生強烈地震。（圖／路透社）





日本東北與北海道地區8日深夜發生強烈地震，青森縣東方外海晚間11時15分發生芮氏規模7.6地震，日本氣象廳稍後將震級修正為7.5。

青森縣三八上北地區觀測到最大震度6強，沿岸地區立即發布海嘯警報。強震發生於寒冬午夜，許多民眾在接近攝氏0度的低溫中緊急撤離，社群平台也湧現貨架倒塌、路面龜裂等災情畫面。

綜合《共同社》與《朝日新聞》報導，青森、北海道與岩手多地居民因劇烈搖晃而迅速避難。一名住在八戶市的40多歲男子回憶，熟睡中突然感到像被「從下往上猛推」般強烈震動，接著出現上下及左右搖晃，情況相當驚險。

八戶市一家商務旅館的員工表示，搖晃約持續30秒，桌上抽屜被震開、物品散落。旅客原本被疏散到戶外，但因發布海嘯警報，又被引導至頂樓避難。

便利商店店員也描述，搖晃持續時間達3至4分鐘，使人無法站穩。店內貨架倒塌、瓶罐破裂，冷藏櫃的水濺出後使地板濕滑混亂，不少物品散落一地。

青森縣三澤市的朝日新聞記者則提到，地震速報響起後立即感受到如被向上猛推的劇烈震動，伴隨巨大地鳴聲，家中時鐘掉落、廚房物品摔落。短暫平息後又出現下一波搖晃，隨後海嘯警報大作，餘震頻繁。

當地也陸續傳出火災情形。根據日媒報導，青森縣消防部門指出，多個地點在強震後發生火警，甚至傳出森林大火。社群媒體上有民眾拍到消防車在道路上緊急出動救援，疑似因地震引發的火災案例仍持續統計中。

日本電視台報導，八戶市一家旅館的大浴場因震動劇烈，池水幾乎被晃到接近天花板，顯示此次地震力量之強。各地災情仍在確認，相關單位正持續掌握建物受損、火災與避難狀況。

