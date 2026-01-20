影／昆凌、周杰倫看球賽「親密摸大腿」引熱議 曝澳網VLOG甜喊：阿Chou是孩子的榜樣





[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨

藝人夫妻檔周杰倫與妻子昆凌結婚11年，近日兩人到澳網看球賽，有觀眾拍到昆凌在看球過程中，下意識伸手摸摸周杰倫大腿，夫妻倆的甜蜜互動意外在社群上引起熱議。

而昆凌近日也分享周杰倫登上澳網的VLOG花絮，甜蜜稱老公是孩子的好榜樣。

