(影) 明州600學生連續3天罷課抗議ICE殺人! 面對示威浪潮 川普改口了.....

美國明尼蘇達州明尼阿波利斯反對移民及海關執法局（ICE）的抗議行動持續擴大。當地已有超過 5 所學校、600 多名學生連續第三天發起罷課，抗議 ICE 在明尼蘇達州進行移民執法行動，要求其全面撤離，並計劃於 1 月 23 日發動全市範圍的停課抗議。





明尼蘇達大學學生亦連續第二天在市區一家研究生酒店外集結，抗議 ICE 人員下榻該處。現場影片顯示，數百名示威者手持「抵抗法西斯主義」等標語，高喊口號，要求終止聯邦移民執法行動。一段流傳於社群媒體的畫面中，一名美國退伍軍人情緒激動地指責 ICE 特工「玷污國家價值」，並提及其家人曾在抗議現場遭追逐與噴灑物質的經歷，凸顯相關行動引發的社會對立。

美國移民與海關執法局（ICE）特工於近日在執勤過程中，開槍射殺 37 歲女子蕾妮．古德。 圖：翻攝自 @0hour1 X 帳號





然而，ICE 特工 14 日在明尼阿波利斯聯邦大樓外對示威群眾施放閃光彈與催淚瓦斯，現場傳出劇烈爆炸聲，場面一度混亂。獨立媒體《Status Coup》報導指出，執法單位在未明顯預警下推進，一名服役 20 年的美國海軍退伍軍人含淚表示，「這不是我曾經效力的美國」，並有示威者在推擠中倒地。相關畫面引發外界對 ICE 執法尺度與抗議處理方式的關注。





此次抗議浪潮源於日前 ICE 在明尼阿波利斯進行大規模執法時，開槍射殺 37 歲美國公民古德（Renee Nicole Good）的事件，該案已在當地引發連日示威，並使聯邦與州政府立場分歧浮上檯面。





針對該起槍擊事件，美國總統川普 14 日在白宮橢圓形辦公室接受《路透社》訪問時，語氣較先前明顯趨於保守，形容事件為「不幸的事件」，並稱「對雙方而言都令人難過」。他表示，不會對執法行為是否正確作出判斷，僅指出當時情況「相當棘手」，並強調「對警察，尤其是對 ICE 人員，幾乎不存在任何尊重」。





由民權組織「Indivisible」與美國公民自由聯盟（ACLU）發起「ICE Out For Good」運動，在全美規畫了超過千場集會。 圖：達志影像/美聯社





不過，在事件發生後不久，川普曾於社群媒體上將死者形容為「職業煽動者」，指其行為「暴力、蓄意且凶狠」，並稱 ICE 人員顯然是出於自衛才開槍。當被問及若涉案人員未來遭起訴並定罪，是否會行使總統特赦權時，川普僅回應 :「只能拭目以待」，表示將觀察後續發展。





對此，州長沃爾茲（Tim Walz）批評，這是聯邦政府「危險且具有煽動性」的執法行動所導致的後果，而白宮則持續為 ICE 的行動辯護。隨著抗議行動持續延燒，相關爭議仍在美國社會引發高度關注。

