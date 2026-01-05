影／明日花綺羅整型出事？「咬斷門牙」險喪命！畫面曝





[FTNN新聞網]影音中心／朱瑪琳

日本前AV女優明日花綺羅，擁有天使臉孔與魔鬼身材，雖然在2020年已宣布引退，至今仍擁有大批死忠粉絲，1月1日她透過社群平台X與粉絲拜年，並自嘲寫下：「雖然少了一顆（牙齒），但還是笑著說聲新年快樂！」，畫面中，她的門牙明顯缺了一塊，讓不少粉絲相當震驚，隨後在2日直播中她也說明斷牙原因，起因是2025年年底，她接受全身麻醉的美容整型手術時，在全身麻醉恢復的過程中，她突然感到恐慌，似乎覺得自己要死了，她表示，因為心中拼命告訴自己「不能死」，一用力就咬緊了嘴裡的管子，所以才導致牙齒斷裂。





明日花綺羅斷牙。（圖／IG：asukakiraran、Ｘ：@asukakiraran）

