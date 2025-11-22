(影) 「明星戰機」杜拜航展墜毀畫面曝光！ 飛行員未彈射罹難 印度丟大臉

[Newtalk新聞] 當地時間 11 月 21 日下午 2 點 10 分，阿聯酋杜拜航展最後一天，一架印度國產明星戰機「光輝」（LCA Fighter）在飛行表演中墜毀，現場濃煙滾滾。飛行員未能彈射，經確認已死亡。印度方面尚未公布事故原因。





印度長期希望降低對國外武器依賴，推動自主軍工發展。「光輝」戰機是為應對 1980 年代巴基斯坦從美國引進 F-16 而研發的全新作戰機型，由印度航空發展局與印度斯坦航空公司設計，定位為米格-21 及本土「無敵」戰機後繼機，主要任務包括制空權爭奪及近距支援。

首架「光輝」戰機於 2001 年 1 月 4 日首飛，研發成本高達 6.75 億美元。印度空軍原計畫於 2015 年前列裝首支中隊，但測試中發現機載雷達等約 100 項缺陷，最終於 2016 年 7 月正式服役。2019 年，「光輝」戰機還參與了馬來西亞皇家空軍的招標。





光輝戰鬥機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@墨甲戰刃





據《印度教徒報》報導，印度總理莫迪曾於 2023 年 11 月 25 日試乘輕型「光輝」Mk1A，並稱該機為「印度的驕傲」。此外，《中國航空報》指出，印度自 2024 年 5 月起已開始國產化「光輝」Mk1A 零件，政府亦批准斥資 74 億美元購買97架「光輝」Mark1A。





杜拜航展自 1987 年創辦以來，規模僅次於巴黎及莫斯科航展。本屆航展於 11 月 17 日至 21 日舉行，共有逾 1,500 家參展商及 14.8 萬名業界觀眾，展出 200 多架各型飛機，包括商用機、軍用機、公務機、無人機及先進航空技術。





值得注意的是，本屆航展第一天，「光輝」戰機曾發生液體洩漏事件，社群媒體流傳影片顯示停機坪上戰機機身底部有透明液體滴落。印方技術人員隨即以吸水墊控制洩漏，並用購物袋收集液體，仍按原計畫參與飛行展示。

