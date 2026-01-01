影》明知沒2／3多數...賴清德嗆藍白彈劾總統浪費時間、該辦些正事

賴清德總統1日在總統府發表新年談話後，面對媒體提問關於立法院的總統彈劾案一事，賴總統多次說出「浪費時間」、「放著總預算不審」、「正事不做」等用語，並說自己不計個人毀譽，要彈劾沒關係，但至少正事要做吧。（黃世麒攝）

國民黨、民眾黨立院黨團發動彈劾賴清德總統，26日院會過提案，將2度邀請被彈劾人賴清德到立法院說明。對此，賴清德今（1日）在元旦談話後表示，「如果一定要對我提出彈劾，至少正事也應該要做，國防特別預算、總預算要排入審查」、「不把立法院寶貴時間拿來審查總預算國防特別預算，卻把時間浪費這裡，希望在野黨跟社會大眾說明」。

賴清德在發表「2026新年談話」後接受媒體提問，有媒體問及總統致詞說願意在合憲情況下到立院國情報告，在野黨依舊通過總統彈劾案提案，要您在1月底到立法院進行說明跟詢答，會出席嗎？還有如何看待520前進行彈劾案投票？對此，賴清德回應，前一個問題跟現在這一個問題，社會應該是會很感慨，放著中央政府總預算不審，行政院已經在去年8月底送立法院，3、4個月時間立法院都不審，審查中央政府總預算本就是立法院憲政責任跟權力，結果總預算、國防特別預算不審，淨排一些涉及違憲違法法案，今天又要推出對總統彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，人民也會有公道評判。

廣告 廣告

賴清德也強調，立法院當然有屬於立法院憲政職權，但面對國內外挑戰，特別中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立委責任，是不是應該要開始辦些正事，審總預算、國防特別預算，就不要再做這些事情了。

賴清德續指，自己當過國家代表、立委，相信社會也很清楚，憲政設計裡面對總統咎責有罷免、彈劾，罷免是追究政治責任，彈劾是追究法律責任，這也是為什麼憲法的設計，罷免立法院提案後要經過人民公投，彈劾是立法院提案後送交司法院憲法法庭裁判，大家想想看，「我去年上任到現在，不貪不取，沒有任何違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審總預算、國防特別預算得狀況，我個人毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要」。

最後，賴清德表示，「如果一定要對我提出彈劾，至少正事也應該要做，國防特別預算、總預算要排入審查。為什麼把寶貴立法院時間浪費在這裡，明知道沒達到三分之二多數，還要提案、浪費時間，不把立法院寶貴時間拿來審查總預算國防特別預算，卻把時間浪費這裡，希望在野黨跟社會大眾說明」。

【看原文連結】