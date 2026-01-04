影/明迎小寒！拜拜備四果「招來旺果」 4生肖別穿黑色觸霉頭

記者高珞曦／綜合報導

今年國曆1月5日迎來24節氣的「小寒」，代表農曆的蛇年即將結束，民俗專家廖大乙提醒，蛇年犯太歲的4生肖將迎來新年新氣象，小寒當天可穿土黃色或鮮豔色系的衣服，避免使用黑色觸霉頭。

民俗專家廖大乙建議，蛇年犯太歲的生肖蛇、豬、虎、猴可在小寒節氣當天穿2種色系的衣服，為即將到來的馬年增加好運氣。（圖／廖大乙提供）

廖大乙表示，雖然已經跨過國曆年，但農曆年還要再等等，乙巳蛇年犯太歲的是生肖蛇、豬、虎、猴，在小寒當天可多穿土黃色或鮮豔顏色的衣服，避免選擇黑色衣物，以免招來負面能量。

廖大乙說，各地廟宇會在小寒這天舉辦「謝平安」儀式，民眾不妨到自己信仰的廟宇或地點，雙手合十並虔誠的懺悔或禱告，平時也要多多行善，有助於加強運勢，讓新的一年散去舊年犯太歲的陰霾。

小寒節氣拜拜可準備「四果」香蕉、梨子、鳳梨與李子，取「招來旺果」好兆頭。（圖／記者高珞曦攝）

拜拜供品方面，廖大乙建議可準備「四果」，意即香蕉、梨子、鳳梨和李子，諧音「招來旺果」，增添來年的好運氣。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

