影／明道中學校友服務走入大肚社區 揮毫送春聯迎新年

▲明道中學校友會今日走入台中市大肚區成功里，舉辦春聯揮毫活動，邀請校友書法家陳志豪老師、萬怡諭老師現場揮毫，為里民書寫新年祝福，吸引不少居民到場索取春聯，提前感受濃厚年味。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】明道中學校友會今（5）日走入台中市大肚區成功里，舉辦春聯揮毫活動，邀請校友書法家陳志豪老師、萬怡諭老師現場揮毫，為里民書寫新年祝福，吸引不少居民到場索取春聯，提前感受濃厚年味。

成功里里長陳聖文長期支持明道中學教育，其家中兩名女兒皆為明道中學六年一貫校友，與校方及校友會互動密切。此次活動也展現地方與學校的深厚連結，身為明道校友的書法家陳志豪老師、萬怡諭老師親自到社區服務，里長長女陳沛靜也在現場展現書法學習成果，姪女陳美德更同步進行春聯畫創作，展現書法文化向下扎根的成果。

成功里長陳聖文表示，手寫春聯不只是年節裝飾，更蘊含鄰里間的人情味與對傳統文化的尊重，透過書法老師現場揮毫，讓里民近距離感受筆墨的溫度，每一張春聯都是獨一無二的祝福。

明道中學校友會理事長林江棟指出，自己是大肚在地人，秉持「明道人幫明道人」的精神，持續走入社區、回饋地方，希望透過校友的專業與熱忱，讓文化活動成為凝聚社區情感的重要力量。