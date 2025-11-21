影／明道變撿栗工！興奮裝滿口袋 結果下秒尷尬了...





[FTNN新聞網]影音中心／陳沛妤

戲劇男神明道近年將演藝重心轉往大陸，日前他在小紅書上發布自己在法國時，看到滿地的栗子，便興奮的到處撿，把身上所有能裝的口袋全塞的滿滿當當，甚至還拿了一個塑膠袋裝，豈料要回去時才得知他撿來的所有栗子，是七葉樹的果實，是有毒的，讓他一臉失落的將一大袋的栗子默默的掏出來放回草叢堆。

明道在法國撿栗子。（圖／小紅書：明道）

更多FTNN新聞網報導

影／明道好友斷聯十多年突來電 求劉宇寧簽名照嗨喊：不知你那麼有用

影／富邦栗子場邊應援突遭 「 蟲蟲襲胸 」 吉祥物「阿奇」不敢動手網友笑翻

影／唯一破例！北港朝天宮黑面三媽南巡 慈母攜7歲腦麻兒獲准鑽轎

