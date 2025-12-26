影／昔日童星流落街頭 同劇男星探望伸援手：已安置入住

童星泰勒蔡斯被拍到在洛杉磯街頭成遊民。（示意圖／Pixabay）





曾以校園影集《耐德的校園生存指南》（Ned’s Declassified School Survival Guide）走紅的美國演員泰勒蔡斯（Tylor Chase），近日被路人目擊流落洛杉磯街頭，蓬頭垢面、衣衫不整的畫面在網路瘋傳，讓不少粉絲直呼不敢相信。同劇演員李丹尼爾（Daniel Curtis Lee）也出面表達關心，並在耶誕夜公開探望影片，透露蔡斯目前已住進飯店獲得暫時安置。

綜合外媒與網友分享內容，一段拍攝於今年9月的街頭影片中，有路人認出蔡斯並上前攀談，詢問他是否演過兒童頻道節目。蔡斯則回應自己並非迪士尼頻道出身，而是曾參演尼克兒童頻道作品，並主動提到《耐德的校園生存指南》證實童星身分。

對此，李丹尼爾坦言，看到好友在人生低谷被拍攝、上網流傳，第一時間既震驚也感到憤怒，認為不該在他最艱難的時候拿鏡頭對著他，但他仍選擇把重點放在「如何幫上忙」。李表示，自己已在耶誕夜親自前往探望蔡斯，給予實際的陪伴與支持，並透過社群分享近況，讓外界得知蔡斯目前已能吃得飽、也有地方避雨，順利入住飯店暫時安置。他也透露，蔡斯正朝著更長期的復原與治療邁進。

其他曾共演的童星也陸續表達關心，包括肖恩（Lindsey Shaw）、韋克海瑟（Devon Werkheiser）等人，皆表示願意伸出援手，坦言「即使能做的不多，也很想親自去看看他、陪他聊聊，給予一些安慰」，並表示「大家真的很想念查斯」。此外，也有曾面臨無家可歸困境、後來重返生活軌道的《野鴨變鳳凰》演員肖恩韋斯（Shaun Weiss）演員伸出援手，提供蔡斯入住加州聖克萊門特的康復設施資源，盼能為他帶來實質支持。



