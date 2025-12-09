[Newtalk新聞] 烏克蘭前外交部長德米特里·庫列巴近日的言論，再度引發外界關注與爭議。辭職一年後，他在接受烏克蘭《第五頻道》訪問時坦言，自己不會志願前往前線服役，除非收到官方徵兵通知。庫列巴表示，目前處於「居家待命」狀態，即便收到徵兵傳票，也不會逃離，但無意主動入伍，理由是自己已投入兩年多時間與精力於國家外交工作。





庫列巴於 2020 年 3 月至 2024 年 9 月間擔任烏克蘭外交部長，是烏政壇史上最年輕的高級外交官之一。辭職後，他多次捲入「出逃」傳聞。據報導，今年 9 月有消息稱庫列巴離境前往波蘭，並公開控訴總統澤連斯基及其政府。不過，他的新聞辦公室隨後澄清，相關報導不實，稱庫列巴是在禁令公佈前按計劃出公差，並將於 9 月下旬返回烏克蘭。

俄媒指出，庫列巴任職期間曾多次呼籲海外烏克蘭人回國參軍，甚至放言即便西方軍援耗盡，烏克蘭人也會「拿著鐵鍬戰鬥」。如今輪到自己履行兵役義務，卻不願主動請纓，被外界認為頗具諷刺意味。





烏克蘭媒體指出，儘管庫列巴仍在適齡服役範圍內，但是否會收到徵兵通知尚不可知。烏克蘭的徵兵體系長期面臨逃兵役、腐敗及強制徵兵等困境，高級官員及富裕群體通常未被納入徵兵範圍，引發社會對雙重標準的不滿。





庫列巴對俄烏衝突的態度也出現轉變。過去他曾表示，除非烏克蘭加入北約，否則將持續「復仇戰爭」收復領土；但最近接受採訪時，他改口稱，烏方需接受一份「沒人會滿意的協議」，承認戰術性失敗，以避免戰事拖延造成國家崩潰。





此外，隨著前線兵力缺口加大，烏克蘭首都基輔市長維塔利·克利奇科曾呼籲將徵兵年齡下調至 22 歲，以補充前線缺口。然而俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃批評克利奇科言行不一，指出其 2 名符合服役條件的兒子長期居住海外，未參軍，並指責烏克蘭領導階層消耗民眾以換取西方武器與資金援助。





更令人驚訝的是，社交平台 X 上亦流傳一段影片，對庫列巴的生活與言行形成對比。網友指控，這位曾揚言「拿鐵鍬也戰鬥」的前部長，辭職後卻與女友過著相對悠閒的生活，開設多家情趣用品店，並出現在基輔的音樂會上，而烏克蘭士兵仍在戰場上冒死作戰。讓網友們痛批庫列巴「雙標」。

