影／昔AKB48王牌坦言「不習慣抖音式偶像」 前田敦子感嘆：以前我們要用全身去跳

曾被封為 AKB48「不動C位」的前田敦子，畢業13年後再度為AKB 20周年回歸偶像舞台，掀起觀眾一波又一波的回憶殺。時隔多年重回熟悉的舞台，她也在近期訪談中，談到自己對近幾年「偶像圈」生態改變的看法。即將推出全新寫真《Beste》的她日前接受日媒專訪坦言，她不習慣當今「Tiktok式」的偶像表演。

「現在是TikTok的時代，一切都被限制在手機畫面裡，動作幾乎只集中在胸部以上。」她一邊比劃著手機畫面大小，一邊坦言：「對現在的人而言，這也是偶像的一種，但我對這樣的表現方式有些違和。我們那個時代，偶像是要用全身去唱跳的。」

初代「神七」前田敦子、高橋南與大島優子為 AKB48 20周年重回偶像舞台，掀起歌迷回憶殺。（圖／IG：atsuko_maeda_official）

她也以過來人身分，分享自己對現役成員的建議：「你們其實很努力，但表演上看不出來，這樣很可惜。如果讓人覺得我們這些OG比你們還拚，那就真的太浪費了。」她進一步指出，秋元康打造的歌曲原本就強調舞台張力與表演完整度，因此更需要現役成員「展現出比我們更努力的樣子」。她也補充：「我們是過去的人，看起來會發光，只是因為懷舊濾鏡。但我知道，現在的孩子們真的很努力，也希望他們能讓觀眾看到那份努力，而不是被框在一個小小的畫面裡。」





