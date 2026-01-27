影/「星光部隊」恐撤出台灣？介文汲：新加坡拒為「台獨」背書

新加坡與台灣軍事合作的「星光計畫」傳出恐生變，主要與兩岸局勢與台灣政策路線有關，前外交官介文汲表示，新加坡已在台灣維持該訓練基地超過50年，若撤軍決策背後反映多項警訊。

前外交官介文汲。（圖／翻攝《全球大視野》）

介文汲在中天節目《全球大視野》表示，首先第一，新加坡強調中立立場，不支持台獨，但隨著台灣走向「輕獨」路線，兩岸發生衝突的可能性升高，新加坡為避免被捲入兩岸對立，選擇調整與台灣的軍事合作關係。

介文汲說，其次，新加坡考量在台約3千名駐軍人員的安全與國際責任，若兩岸發生軍事衝突，駐台人員將面臨高度風險，撤軍也是出於務實考量。最後，介文汲強調，這對台灣來說傳遞了明確訊號，「一方面，若持續偏向台獨，國際合作將面臨限制；另一方面，兩岸關係緊張，將影響外國駐軍與安全安排。」

新加坡自1975年起啟動的「星光計畫」，每年派遣約3千名官兵來台接受軍事訓練，成為台灣歷來規模最大的外國駐訓部隊。但香港《亞洲時報》日前刊登一篇新加坡軍人的投書，指出由於台灣持續展現親獨立立場，新加坡恐難以再維持中立，不排除調整既有政策。

