影/星鏈滲透伊朗？張延廷：馬斯克「免費使用」成美情蒐突破口

中東緊張情勢持續升高，伊朗內部通訊與情報外流問題成為焦點，退將張延廷指出，SpaceX創辦人馬斯克提供的「星鏈」衛星網路，已成為伊朗示威群眾與外界連結的重要管道，也讓美國與以色列得以即時掌握伊朗動態。

退將張延廷。（圖／翻攝《全球大視野》）

張延廷在中天節目《全球大視野》表示，「沒有星鏈（Starlink），伊朗內部的情報根本出不來；現在最重要的不是單純通訊，而是情報的傳遞。」他指出，伊朗人口接近9000萬，在政府嚴密封鎖網路的情況下，星鏈等同「打開一個缺口」，讓外部世界得以即時掌握抗議行動與鎮壓狀況。

廣告 廣告

張延廷說，馬斯克（Elon Musk）是在美國總統川普（Donald Trump）的要求下，進一步放寬星鏈對伊朗的使用限制，甚至以「近乎免費」的方式提供服務，「這讓伊朗民眾的資訊能被以色列、美國同步掌握，對德黑蘭來說，是極大的戰略壓力。」

至於中國大陸與俄羅斯的角色，外界同樣高度關注，張延廷說，「中國大陸沒有在軍事上加強支持，也沒有突然大量採購伊朗原油，聲調上是支持，但實際行動很節制。」他分析，關鍵原因在於中美正為4月可能登場的「習川會」鋪路，北京不願在此時與華府正面衝突。

延伸閱讀

韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了

台股噴了！台美關稅15%拍板 「17檔最強黑馬股」外資搶翻

美對台關稅15%不疊加 最新網路民調近五成不滿