影/春節前夕送暖！基隆市府贈再生家具助弱勢家庭

農曆春節將至，基隆市府跨局處攜手為弱勢家庭送上溫暖。邱佩琳副市長今（4）日上午率領環保局、社會處等單位人員，前往雷姓市民家中慰問，不僅致贈修繕完成的再生家具，更送上生活物資與福袋，讓受助家庭感受實際而溫馨的關懷。

農曆春節將至，基隆市府跨局處攜手為弱勢家庭送上溫暖。（圖／基隆市政府提供）

環保局局長馬仲豪於訪視過程中表示，考量低收入戶經濟負擔沉重，該局今年特別提供40件經修繕完成的再生家具，並透過社會處媒合有需求的家庭。馬仲豪強調「這項計畫不僅減少廢棄物，更讓資源發揮最大效益，同時兼顧環保永續與社會關懷。」

基隆再生家具送弱勢家庭。（圖／基隆市政府提供）

抵達雷小姐家中時，她與四名孩子已在門口等候迎接，現場洋溢溫馨氣氛。邱佩琳仔細詢問每位孩子的學習與生活情況，並專注聆聽雷小姐分享日常需求，主動探詢是否需要市府進一步協助。邱副市長特別讚揚環保局清潔隊木工班同仁的專業技術，成功將回收家具轉化為實用物品，讓關懷具體落實於受助家庭日常生活中。

基隆再生家具送弱勢家庭。（圖／基隆市政府提供）

除了再生家具外，市府團隊亦準備了豐富的新年禮物。社會處同仁貼心準備多項食品、生活用品與文具，還特別提供麻油雞湯與油飯，讓家庭能共享溫暖年味；兒童及少年事務處則致贈內含保溫瓶與襪子的福袋，祝福孩子們在新的一年平安健康。

基隆市副市長邱佩琳（左二）與環保局人員將再生家具送到弱勢家庭。（圖／基隆市政府提供）

環保局清潔隊代理隊長徐晉旺詳細說明了再生家具計畫的執行情況：「今年共有9戶低收入戶提出申請，合計27件家具需求，包括衣櫃、五斗櫃、鞋櫃、置物櫃及桌椅等，我們已於1月12日前陸續完成配送。」他進一步解釋，清潔隊將市民汰換的大型廢棄家具回收後，交由木工班師傅進行專業修繕，不僅提供弱勢家庭使用，還於「美傢園」展售，同時提供免費到府運送服務。據統計，114年度環保局共修繕再生家具257件、成功售出213件，成效相當顯著。

此次關懷行動的參與人員包括中山區公所區長陳錫洺、文化里里長潘誼樺以及清潔隊木工班成員，展現市府跨單位合作的決心。邱佩琳副市長在活動結束前強調，未來將持續結合環保政策與社會關懷，透過各局處通力合作，確保資源能送到真正需要幫助的市民手中，「讓關懷不只在節日出現，而是成為城市日常的一部分。」

