影／春節年假防流感、諾羅夾擊 彰醫提醒三類族群提高警覺

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆年9天連假14日展開，衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉提醒，幼童、老年人及慢性病患者等三類族群要特別小心流感突襲；占國人出國大宗的日本正爆發流感，韓國則是諾羅病毒升溫，出國者要特別防範。

馬瑞杉指出，台灣目前的流感病毒以A型H3N2的K分支為最多，這是屬於新變異病毒，免疫力較差的幼童、老年人及慢性病患者一旦感染，較容易出現重症風險，應特別留意自身健康狀況。

馬瑞杉表示，防範流感及諾羅要從自身做起，最重要的是勤洗手，尤其在餐前、便後、接觸公共設施後，避免病毒透過手口途徑傳播；在人潮密集場所佩戴口罩，以降低感染風險；出現發燒、咳嗽或嘔吐症狀時，應儘量居家休息並就醫，以避免將病毒傳給他人。

過年期間，很多民眾會安排出國，馬瑞杉說，民眾去日本要特別注意，已流行過一波的日本流感疫情再度升溫，單週的通報流感患者人數超過11萬人，不只有A型的H3N2，B型流感佔比也快速攀升，出現A型及B型夾攻的現象，到日本玩的民眾最好是口罩戴滿並勤加洗手。

馬瑞杉表示，自去年年底起，南韓的諾羅病毒感染數明顯增加，尤其集中於幼童及老年族群。諾羅病毒感染主要表現為急性嘔吐、腹瀉、發燒及腹痛，具有高度傳染性。民眾到南韓時，要特別留意飲食與手部衛生，吃東西前務必洗手，不要吃生食。

彰化醫院中醫師張煒東也提醒，過年前或過年期間感染流感的民眾，應避免食用薑母鴨等溫補類食物，以免引發咽喉痛、口乾舌燥，使症狀加重。此外，高血壓、痛風、高血脂、肝硬化等慢性病患者亦不適合進補，以免對身體造成負擔。

彰化醫院臨床藥師黃聖剛提醒高血壓、糖尿病、心臟病及精神疾病等慢性病患者，春節期間切勿自行中斷用藥，避免對健康造成嚴重影響。他建議慢性病患事先將藥物分裝於每日藥盒中，方便外出攜帶，氣喘吸入劑等急需藥品務必備量充足並隨身攜帶，同時攜帶慢性病處方資訊，以備旅途中不時之需。面對年節美食應適量攝取，留意鹽分、糖分及油脂，並避免熬夜與過度疲勞。