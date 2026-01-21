影／春節後萬顆雞蛋待售 黎明牧場以歌曲行銷求援

黎明方舟畜牧場的「噹家好蛋」雞蛋庫存，年後將破萬，呼籲民眾一起用新台幣幫忙下架雞蛋。（圖：黎明機構提供）

「太陽公公爬過海岸山脈，壽豐的晨風微微吹來……」近日，一首溫暖輕快的歌曲〈伊莎與我〉在花蓮悄然傳唱，這不只是行銷雞蛋的創作，更唱出一群心智障礙者從被照顧者走向自立的生命故事。這首歌由花蓮縣壽豐鄉「黎明方舟畜牧場」學員共同參與完成，也成為牧場面對年後上萬顆雞蛋庫存壓力時，向社會發出的誠摯呼籲。

黎明職業發展中心主任何宗遠表示，畜牧場是為心智障礙者打造的職能訓練場域，透過餵雞、撿蛋等規律工作，協助學員建立生活節奏、責任感與精細動作能力。比起產量，這裡更重視「尊嚴與自信」，許多原本沉默退縮的學員，逐漸變得願意表達，臉上重新出現笑容。

推出〈伊莎與我〉歌曲，除了描述生產過程，也為「噹家好蛋」促銷。（圖：黎明機構提供）

為何選擇以歌曲推廣？何宗遠指出，〈伊莎與我〉希望傳遞產品背後「人與生命」的價值。牧場秉持「快樂的雞，才有健康的蛋」，採放牧飼養，取得動物福利標章與產銷履歷認證，並入選花蓮百大伴手禮。歌曲中的「伊莎」，其實正是蛋雞品種 ISA，象徵人與動物彼此守護的關係。

友善飼養是黎明方舟畜牧場的核心。（圖：花蓮市公所官網）

畜牧場管理人伍昭南分享，與學員共事最重要的是耐心與信任。他難忘一名學員歷經一年練習後，興奮地說出：「今天沒有打破任何一顆蛋！」這句話，正是跨越障礙的重要里程碑。

然而，農曆春節連假期間雞蛋持續生產卻難以出貨，預估將累積超過一萬顆庫存，對小規模牧場形成壓力。牧場因此呼籲民眾以長期訂購支持，如每月或每季配送60至90顆蛋的家庭方案，讓穩定消費成為支持心智障礙者自立、共好循環持續運轉的力量。（梁國榮報導）