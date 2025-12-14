影/是行人還是行車地獄？12歲女童鑽高架匝道闖路口遭撞倒

行人真的不是最大！北市大安區的基隆路高架橋，近日發生一起驚悚事件，有位國小女童沒走斑馬線，直接鑽高架橋下方的排水孔通道要直接闖越基隆路，突然竄出讓來車駕駛閃都閃不掉擦撞上去。

高姓女童（紅圈）遭撞飛瞬間。 （圖／警方提供）

據大安分局的調查，事發在本月12日晚間9點25分左右，受傷的高姓女童現年12歲，在附近的國小念書，當下闖越是為了要跑去對面搭公車回家，但沒走斑馬線，加上已是晚間天色昏暗，她從高架橋下敦化匝道的排水孔通道鑽出來，跑到一半被正開車迎面而來的42歲陳男看到，陳男立馬反應過來把方向盤往左打要閃開她，但發現人的時候已經幾乎沒有反應距離，就這樣撞上去。

廣告 廣告

陳男的車損。 （圖／警方提供）

所幸陳男當下打方向盤仍有點用，有避掉車頭直接撞擊，僅右側車身擦撞到高姓女童的左側身體，警消趕來檢傷發現孩子的左側身體及手腳有受到擦挫傷，所幸沒有被撞到頭部，意識清楚，送台北醫學院附設醫院急診治療後沒有大礙，陳男的車右側車身跟後照鏡有損壞，幸好沒有翻覆，經酒測他沒有酒駕，駕行照狀態都正常。

事發地點。 （圖／警方提供）

大安分局表示，交通隊仍在釐清肇事責任歸屬，但也要呼籲民眾，穿越道路時務必遵循交通號誌、標誌及標線，行走行人穿越道；駕駛人須注意前方路況建立防禦駕駛觀念，以降低事故發生風險。

事發地點。 （圖／警方提供）

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒