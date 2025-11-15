影／昱州號捐血再創爆滿盛況 千袋熱血暖流湧入

▲昱州號捐血再創爆滿盛況，千袋熱血暖流湧入。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】年年爆滿的「昱州號捐血活動」今（15）日再度登場，一大早還沒到九點，現場就已湧入大批民眾，排隊人潮一路延伸、擠滿縣議會廣場，場面感動又壯觀。許多人特地提前出門，就是希望能在歲末前奉獻「救人的一袋血」，為社會盡一份心力。

昱州公司長期投入公益，對捐血活動更是傾力支持。董事長何禎雄表示，公司每年固定舉辦大型捐血活動，並於2020年以企業名義捐贈「昱州號」捐血車，持續守護中台灣的醫療量能。今年同樣延續去年的氣勢，一口氣派出三台捐血車全力支援，有望再次突破千袋，讓「讓愛流動」不只是一句口號，而是看得見的行動。

▲昱州公司長期投入公益，對捐血活動更是傾力支持。董事長何禎雄表示，公司每年固定舉辦大型捐血活動，並於2020年以企業名義捐贈「昱州號」捐血車，持續守護中台灣的醫療量能。（記者林明佑攝）

何禎雄董事長說，為鼓勵民眾踴躍捐血救人，每年都會精心準備豐富的禮贈品致贈給捐血者，「希望大家每一袋血，都能成為拯救生命的力量，也讓愛延續得更長、更遠。」

▲為鼓勵民眾踴躍捐血救人，昱州公司每年都會精心準備豐富的禮贈品致贈給捐血者。（記者林明佑攝）

合辦單位彰勝慈善會會長白錫乾表示，「昱州號捐血活動」已成為地方重要的公益品牌，每年都吸引大量民眾共襄盛舉。看到大家願意在週末抽空排隊捐血，他深受感動，「這就是彰化最美的溫度。」

彰化縣長參選人邱建富亦到場力挺。他強調，捐血是真正「看得到、摸得到」的公益行動，最能展現彰化人的善良與團結。他說：「今天的爆滿人潮，不只是活動成功，更代表彰化是一個充滿愛的城市。未來若有機會服務縣民，我會支持更多企業與團體投入公益，讓善的力量在彰化持續壯大。」

在每一位民眾伸出手臂的瞬間，一袋袋熱血化為一條條生命線。昱州號再次以行動證明——愛，可以非常具體，也可以滿滿一整天。