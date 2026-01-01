影／時報廣場迎2026年！首位穆斯林市長就職

▲美國紐約的時報廣場，在台灣時間1日下午1點也正式邁入2026年。（圖／美聯社／達志影像）

美國紐約時報廣場（Times Square，又譯為時代廣場），台灣時間1日下午1點也正式邁入2026年，隨著倒數結束，具象徵性的水晶球也在群眾興奮的喊叫聲中落下。

綜合《美聯社》、《abc news》等外媒報導，美國紐約時報廣場今年再度湧入來自世界各地的遊客，一起倒數迎新年，跨年夜的重頭戲依然是位於One Times Square樓頂的水晶球降球儀式。

報導指出，今年登場的是歷來最大、名為「星座球」（Constellation Ball）的第9代水晶球，直徑達3.8公尺左右，鑲有5280片沃特福（Waterford）水晶，每片都有獨特的圖案，重量逾5400公斤，在倒數聲中緩緩降下，迎接2026年到來。

值得注意的是，除了時報廣場的倒數活動，元旦零時也是紐約市長當選人、亦是紐約市首位穆斯林市長曼達尼（Zohran Mamdani）宣誓就職的日子。

曼達尼宣誓的地點是曼哈頓的舊市政廳地鐵站（The old City Hall stop），這是紐約市地鐵系統最早的站點之一，雖然已於1945年停用，但因其瓷磚拱門、拱形天花板而聞名，偶爾還會有導遊在帶團介紹紐約市歷史時造訪。

就職儀式由紐約州總檢察長詹姆斯（Letitia James）主持，更特別的是，曼達尼還將自己的手放在《古蘭經》上宣誓，是首位使用伊斯蘭教書典進行宣誓的紐約市長。



