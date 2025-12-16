影/時速90km暴風狂吹！巴西24米自由女神像倒地斷頭

記者高珞曦／綜合報導

巴西南部城市瓜伊巴（Guaíba）最近發生暴風雨，現場天氣惡劣，每小時風速一度超過90公里，風雨甚至吹倒高約24米的自由女神像，驚人畫面在網路炸開，所幸事件未造成人員傷亡。

綜合外電報導，巴西南部的瓜伊巴市15日下午遭遇強烈暴風雨，當地氣象單位發布強風警報，風速超過每小時90公里，強風襲捲巴西南部多地。當天下午3時許，風暴正強，當地1間大型賣場Havan停車場上的自由女神像被吹得搖搖欲墜，本體不久便朝前方傾斜進而倒塌摔碎，甚至直接「斷頭」。

這段畫面很快在社群網路傳開，據報，這座複製版的自由女神像總高約35米，包含約24米高的雕像、11米高的底座，Havan在巴西各地的門市都有設置此類雕像，這次事件儘造成雕像摔毀，底座安然無恙。事後瓜伊巴市市長馬拉納塔（Marcelo Maranata）證實，雕像倒塌事件未造成人員傷亡，官方與救難人員已封鎖倒塌現場，確認周邊是否有其他影響，同時進行清理工作。

Havan業者也告訴當地媒體，本次倒塌的自由女神像是從2020年該門市開業設立到現在，且具備所有相關的技術及安全認證，為保護顧客與員工安全，他們已派專業團隊赴現場清理碎片，目前該區域已被封鎖。

