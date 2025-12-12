(影) 普丁喊「佔領成功」被打臉 ! 烏奪回庫皮揚斯克65％ 60俄軍受困等投降

[Newtalk新聞] 烏俄戰事本週出現重大變化，頓內茨克州與哈爾科夫州兩條戰線同時傳來截然不同於俄方宣稱的戰況。紅軍城市中心陷入激烈巷戰，烏軍升起國旗後，雙方進入前所未有的肉搏戰；而在庫皮揚斯克，烏軍成功奪回大部分市區，使普丁此前宣稱「完全佔領」遭到現實反駁。





在紅軍城，烏軍日前於市中心升起國旗，象徵仍掌握部分主動權。然而市內戰鬥已進入最激烈的巷戰階段，肉搏戰、白刃戰不斷上演。部分重要據點甚至在短短一小時內數度易手，顯示雙方近距離交火的激烈程度。

廣告 廣告





儘管俄方宣稱已「完全佔領」該市，並透過廣播向城內烏軍要求投降，但仍有烏軍散兵拒絕放下武器，持續在廢墟中頑抗，使俄軍的控制說法明顯與實際情況不符。





與俄方宣稱的「全面佔領」相反，庫皮揚斯克的情勢已大幅傾向烏軍。烏軍近期展開反擊，成功奪回約 65% 市區，迫使數百名俄軍陷入半包圍，被迫游過奧斯基爾河撤離。





與俄方宣稱的「全面佔領」相反，庫皮揚斯克的情勢已大幅傾向烏軍。烏軍近期展開反擊，成功奪回約 65% 市區，迫使數百名俄軍陷入半包圍，被迫游過奧斯基爾河撤離。 圖:翻攝自X帳號@rainbow78521





烏軍切斷俄軍滲透線後，俄軍在城內的補給幾近中斷，目前僅能依靠無人機空投維持最低生存需求。此情況使俄軍士兵面臨「投降或被殲滅」的選擇，士氣持續下滑。





烏軍特種部隊利用西側森林遮蔽，駕駛皮卡與越野車快速接近目標區，再在無人機引導下逐棟建築搜尋俄軍滲透者。多段影像顯示，俄軍士兵試圖穿便服藏身地下室與廢墟，企圖伏擊來襲部隊，但效果有限。





在烏軍的持續壓迫下，多名俄軍選擇投降。據烏克蘭《廣場起義報》報導，被包圍的俄軍士兵主動向烏軍無人機示意身分，由無人機引導至地面部隊面前投降，顯示俄軍已難以突破包圍。





根據烏克蘭總參謀部估算，目前庫皮揚斯克市內僅剩約 60 名俄軍士兵，若無法獲得外部增援，其戰力恐將在短期內瓦解。而俄軍增援部隊能否衝破烏軍的火力封鎖，也成為關鍵變數。







根據烏克蘭總參謀部估算，目前庫皮揚斯克市內僅剩約 60 名俄軍士兵，若無法獲得外部增援，其戰力恐將在短期內瓦解。而俄軍增援部隊能否衝破烏軍的火力封鎖，也成為關鍵變數。圖 : 翻攝自藍星筆記







烏軍已完全控制連接庫皮揚斯克與俄軍北側陣地的狹窄通道，並占據西側重要高地，使無人機觀察與火力引導效果大幅提升，俄軍要重返市內可謂難上加難。





庫皮揚斯克的逆轉不僅具有地緣戰略重要性，更對俄方政治敘事造成打擊。烏軍守住並收復該地，能有效穩住奧斯基爾河沿線防線，避免俄軍向南推進。同時，這也直接削弱普丁此前宣稱「完全佔領」的可信度，對其國內宣傳與未來可能的談判立場形成壓力。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日本青森外海6.7強震 海嘯警報急發、民眾緊急撤離 主播戴安全帽報新聞

新創「C5」繞過「G7」? 美媒曝川普棄歐 NSS「核心五國」被揭露 白宮否認