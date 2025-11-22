(影) 普丁稱俄軍圍困烏軍15個營！情報平台公開地圖打臉假宣傳

[Newtalk新聞] 近日，俄羅斯總統普丁及俄軍將領格拉西莫夫於對外聲明中宣稱，俄軍已完全控制烏克蘭頓內茨克州波克羅夫斯克市八成區域，並在庫皮揚斯克方向成功包圍多達 15 個烏克蘭步兵營。此說法遭烏克蘭方面及親烏開源情報平台「Deep State」反駁，其透過公開之地圖資訊展示前線實際控制情況，指稱俄方說法與現實嚴重不符，波克羅夫斯克 ( 紅軍城 ) 主體仍在烏軍控制下，庫皮揚斯克前線亦無大量烏軍部隊遭圍。





俄羅斯軍事指揮層於近日連續發布重大戰報，根據 X 帳號「NSTRIKE」發布的貼文，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫首先聲稱，俄方部隊已完全控制波克羅夫斯克市百分之八十的地區；其後，俄羅斯總統普丁更進一步指稱，有多達 15 個烏克蘭步兵營在哈爾科夫州的庫皮揚斯克市陷入俄軍包圍圈，並呼籲其放下武器投降。此類聲明若屬實，將意味著烏克蘭東部戰線出現重大突破口。





紅軍城近日傷亡慘重，但俄軍仍處於下風，帳號「Chuck Pferrer」認為，俄軍不太可能在冬季徹底到來之前突破頓涅茨克。 圖：翻攝自 X@alloveragain





然而，同一帳號「NSTRIKE」在發布俄方說法的貼文中，同時附上「Deep State」的互動式前線地圖作為對比，明確指出地圖所顯示的實際戰場態勢與俄羅斯官方宣傳的描述截然不同。





根據該地圖數據，波克羅夫斯克市的主體城區及周邊關鍵防線目前仍由烏克蘭軍隊堅守，並未出現大面積失守；而在庫皮揚斯克方向，前線接觸線雖持續有激烈戰鬥，但地圖上並未標示出有任何烏軍旅級或營級單位陷入戰術層級的包圍態勢。





地圖所顯示的實際戰場態勢與俄羅斯官方宣傳的描述截然不同。 圖：翻攝自 X 帳號 @NSTRIKE





與此同時，X 帳號「NOELREPORTS」也報導，烏克蘭第 5 突擊旅與第 214 獨立突擊營在第聶伯羅彼得羅夫斯克州方向協同作戰，成功摧毀一支俄羅斯突擊小組，並附上相關戰果影像。





克蘭第 5 突擊旅與第 214 獨立突擊營成功摧毀一支俄羅斯突擊小隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @NOELREPORTS





當前俄烏衝突已進入長期消耗戰階段，除了實體戰場上的砲火交鋒，資訊戰場上的話語權爭奪亦日趨白熱化，雙方均透過社群媒體、官方聲明及開源情報平台，不斷發布有利於己方的戰況進展與敵方損失報告，試圖影響國際輿論、前線士氣與後方民眾的認知。

