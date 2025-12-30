(影) 普丁親自指揮戰局! 扎波羅熱密集交火陷混亂 紅軍城又見俄裝甲攻勢

[Newtalk新聞] 近期俄羅斯在烏克蘭南部，扎波羅熱地區加強了攻勢，據《路透社》報導，俄羅斯第聶伯軍司令米哈伊爾．捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）上將向普丁表示，俄軍正逐漸逼近戰前人口約 70 萬的扎波羅熱市，目前駐紮於南郊約 15 公里處。普丁表示將繼續行動，目的是佔領剩餘 25% 的扎波羅熱地區。





傳普丁也希望盡速穩定佔領區形勢。圖：翻攝自 X《MilitaryNewsUA》





烏克蘭方面據《基輔獨立報》表示，扎波羅熱這個廣闊的平原地區，已逐漸陷入混亂，部隊間協調不良及頻繁轉移戰鬥陣地，阻礙了烏克蘭部隊構築穩定防線。

廣告 廣告





更南邊一些的胡利亞伊波萊地區，俄軍正在緩步推進，烏克蘭南部軍區發言人弗拉迪米爾．沃洛申（Vladyslav Voloshyn）指出，已經沒有明確的前線，戰鬥連續不斷且密集。他提到「在某些情況下，烏克蘭和俄羅斯軍隊駐紮在同一條街上，烏克蘭士兵佔據一棟建築，俄軍則守在鄰近的一棟。」





兩軍正在爭奪胡利亞伊波萊控制權。圖：翻攝自 X《Institute for the Study of War》





波克羅夫斯克（舊稱紅軍城）戰線上，烏克蘭媒體《廣場起義報》表示，俄軍在波克羅夫斯克地區已從依賴小規模步兵突擊，轉向發動更常規的裝甲載具支援攻擊，儘管壓力再度升高，但烏克蘭仍控制城市北部。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

巴拿馬反中! 深夜悍然拆除華人抵巴紀念碑 中國怒了 要求究責並復原

謝步智觀點》川普竟當「魔鬼代言人」逼澤連斯基割地 歐「志願聯盟」將再捍衛烏