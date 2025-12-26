影/晶瑩雪撒嘉明湖國家步道 林保署籲備冰爪、冰斧、頭盔

記者高珞曦／綜合報導

受大陸冷氣團影響，各地有感降溫，台東嘉明湖國家步道26日中午起降下瑞雪，範圍遍及嘉明湖山屋、向陽山屋一帶，當時上山的志工巧逢銀白雪景，林保署台東分署提醒登山民眾務必攜帶冰爪、冰斧和頭盔。

台東嘉明湖國家步道26日中午起飄雪，嘉明湖山屋前落下點點白雪。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

林保署台東分署森林育樂科科長陳盈源表示，嘉明湖國家步道26日中午12時許降下瑞雪，嘉明湖山屋、向陽山屋一帶都能見到雪花紛飛。26日剛好也是「2025第10屆嘉明湖首座步道工作假期」，參與的志工在步道施作期間正好趕上降雪，難得的高山雪景體驗讓眾人十分驚喜。

皚皚白雪覆蓋嘉明湖國家步道。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

林保署台東分署提醒，要前往南橫公路、向陽山區的民眾，需注意山區濕冷天氣，也要關注南橫公路路況，行前應確認最新道路通阻訊息。

嘉明湖國家步道26日中午起飄雪，山中霧茫茫一片。（圖／嘉明湖熊出沒企業社提供）

同時，嘉明湖國家步道分級已提升到第6級，民眾在雪季登山應做好禦寒措施，並評估攜帶「雪地3寶」冰爪、冰斧與頭盔，也別忘了準備太陽眼鏡、綁腿和手套，同時注意身體狀況，做好「負責任登山」。

