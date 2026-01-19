影/智利野火狂燒18死、2萬人撤離 2重災區進入「災難狀態」

南美洲國家智利南部地區遭遇嚴重野火災情，至少2萬人被迫撤離，死亡人數已攀升至18人。總統博里奇（Gabriel Boric）已於當地時間18日宣布努布雷（Nuble）和比奧比奧（Bío Bío）2個地區進入「災難狀態」。

1月17日，智利比奧比奧地區的野火燃起烈焰，濃煙滾滾。（圖／路透社）

根據《路透社》，博里奇在社群平台X上發文表示，「有鑑於嚴重的野火持續延燒，我決定宣布努布雷和比奧比奧地區進入災難狀態。所有資源都已到位」。這2地位於首都聖地牙哥（Santiago）以南約500公里處。

廣告 廣告

智利國家林業局（CONAF）數據顯示，截至18日上午，消防員正在全國各地與24處活躍火場對抗，其中規模最大的火災集中在宣布災難狀態的2個地區。博里奇在當日晚間與南部城市受災地區的首長會面後證實，野火已造成至少18人喪生。

野火導致至少250棟房屋被毀。1月18日，消防員站在一棟燃燒的建築物前。（圖／路透社）

該國災害應變署（Senapred）指出，近2萬人已完成疏散，至少250棟房屋被摧毀。火勢已吞噬2個地區近8500公頃的土地，多個社區面臨威脅，當局因此下達撤離命令。

當局表示，強風和高溫等不利條件助長了野火蔓延，也令消防員控制火勢的能力受阻。從聖地牙哥到比奧比奧地區，該國大部分地區都處於極端高溫警報狀態，預計18日和19日的氣溫將飆升至攝氏38度。

1月18日，智利民眾站在被嚴重燒毀的房屋前。（圖／路透社）

自今年初以來，智利和阿根廷經歷了極端高溫和熱浪侵襲。本月稍早，阿根廷巴塔哥尼亞（Patagonia）地區也爆發了毀滅性的野火災情。

延伸閱讀

母憑子貴！南亞噴漲盤中破80整數關卡 股價創31個月新高

力積電「一價到底」鎖死漲停 逾14萬張排隊瘋搶「HBM入場券」

陸晶圓代工報價看漲！機構：先進製程產能缺口恐逾百萬片