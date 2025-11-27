影/暌違20年珍貴紀錄！石虎重現沙鹿鹿寮南溪 生態復育成功

在臺中市沙鹿區的鹿寮南溪，經過長達二十年的努力，石虎於今年八月首次被自動相機拍攝到，這一珍貴的紀錄象徵著當地生態治理的顯著成效。鹿寮南溪的生態廊道，曾因災害而出現土砂裸露，經過林業及自然保育署臺中分署的持續努力，現在已經蛻變為生機勃勃的環境，為石虎擴展棲息地帶來了希望。

該區域位於國土綠網中的大肚臺地淺山保育軸帶，保育的目標包括石虎、穿山甲、環頸雉等珍貴物種。從102年衛星影像中觀察，鹿寮南溪河床原本是一片裸露的卵礫石堆積。為了改善這一情況，當地保育單位自111年起進行了多孔隙卵石固床工及生態護岸等治理工程，經過四年的努力，現在河床兩側已經綠意盎然，原生植被也逐漸恢復。

根據臺中分署的資料，石虎在當地的重現不僅是二十年來的首次記錄，也標誌著生態綠網在串連淺山物種棲地方面的重要進展。除了石虎，自動相機還拍攝到了白鼻心、赤腹松鼠等其他野生動物，顯示生態系統逐漸健全。未來，當局將持續推動棲地改善與生態廊道串聯措施，為更多野生動物提供友善的自然棲地。

白鼻心。（圖／ 林業及自然保育署台中分署提供 ）

環頸雉。（圖／ 林業及自然保育署台中分署提供 ）

赤腹松鼠。（圖／ 林業及自然保育署台中分署提供 ）

