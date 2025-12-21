影／暖食暖心迎冬至 臺中市勞工總工會攜手守護太平弱勢族群

▲主辦單位臺中市勞工總工會理事長蔡滿玉希望透過這次活動，能夠照顧到更多有需要的人。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在寒冬將至之際，為讓弱勢家庭、獨居長者與有需求的民眾在歲末之際感受到社區支持與溫暖，社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與臺中市勞工總工會於今（21）日在太平區軍方活動中心共同舉辦「歲末迎冬至 暖食暖身暖心意」活動，結合物資福袋、免費健康檢查與冬至熱食，讓民眾在這個冬至節令日子中感受到更深的關懷。

主辦單位臺中市勞工總工會理事長蔡滿玉表示，舉辦這項活動是有感而發，工會長期投入關懷照護工作，至今已超過三年，過程中經常接觸到許多弱勢長者與獨居老人，實際感受到他們在生活上的困境與需求，希望透過這次活動，能夠照顧到更多有需要的人。

▲社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與臺中市勞工總工會於今日在太平區軍方活動中心共同舉辦「歲末迎冬至 暖食暖身暖心意」活動，讓民眾在這個冬至節令日子中感受到更深的關懷。 （記者林明佑攝）

蔡滿玉表示，此次寒冬送暖活動以太平區為主，也擴及部分外地的弱勢族群，針對有物資需求的民眾提供協助，讓參與者感受到公益團體的溫暖與關懷。活動結合多個工會、協會及企業共同響應，透過募捐方式籌集物資，攜手推動公益行動。

▲803國軍臺中總醫院與高堂中醫聯合診所，也在現場提供完整的基礎健檢。（記者林明佑攝）

蔡滿玉說，今日開放領取物資福袋號碼牌，優先服務對象包括失能長者、邊緣戶、低收入戶、中低收入老人與弱勢家庭。物資內容皆為民生必需品，減輕家庭在冬季節慶中的支出負擔。

蔡滿玉指出，目前已發放超過300張號碼牌，對於尚未能即時領取物資的民眾，志工也會先行登記，待物資統一整理完成後，再通知他們依序前來領取，確保每一份愛心都能確實送達。

803國軍臺中總醫院與高堂中醫聯合診所，也在現場提供完整的基礎健檢，包括血壓量測、體重與BMI評估、血糖與膽固醇等抽血篩檢，以及中醫把脈與簡易推拿服務。現場亦由醫護與中醫師提供專業衛教與健康諮詢及理髮師現場義剪等活動，協助民眾瞭解自身健康風險，並給予後續照護建議。對於行動不便或平時缺乏就醫資源的長者而言，本次健檢能有效彌補醫療取得不足的問題。

活動於上午供應冬至熱食，內容包含無酒精薑母鴨、芋頭米粉、粽子、炒麵與甜湯等，讓民眾在冷冽天氣中感受節令料理的溫暖。所有餐食均由志工與支援單位協力烹煮，並於現場即時供應。主辦單位同時呼籲參與者自備餐具，以響應環保、減少一次性用品使用。

社團法人台灣關懷輔導弱勢職能發展協會與臺中市勞工總工會表示，冬至象徵團圓、安定與共享，希望透過此次活動讓社區中需要照顧的人感受到支持與陪伴。