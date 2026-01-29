影/暗夜尋仇！旗山惡煞砸窗丟鞭炮炸車 現場火光畫面曝

高雄市旗山區泰安街昨天（1/28）深夜發生炸車縱火案，嫌犯先砸破一輛車後擋風玻璃，再把煙火鞭炮丟入車內導致起火，火勢燃燒猛烈，巨大爆炸聲響驚動附近住戶。警方獲報後火速趕抵滅火，稍早前已找到涉案嫌疑人，已帶回偵辦中。

旗山泰安街暗夜有不明人士砸車燃放鞭炮，造成車輛起火。 （圖／警方提供）

旗山警分局表示，昨天晚間11時8分許，勤務中心接獲民眾報案，指稱泰安街巷弄內有不明人士惡意毀損車輛並燃放大量鞭炮。警方派遣警力馳赴現場時，發現該輛轎車後擋風玻璃已全毀，車內遭丟入鞭炮，火勢燃燒猛烈，幫忙拿臉盆幫忙滅火。

旗山泰安街暗夜有不明人士砸車燃放鞭炮，造成車輛起火。 （圖／警方提供）

居民聽見鞭炮煙火炸裂爆炸聲後立即出門查看，第一時間見起也拿水協助撲滅火勢，由於現場鞭炮殘屑餘熱未退，消防人員澆灌水源滅火時，火勢一度復燃，警方當機立斷協助灌澆水源，並通報消防人員到場共同應變，迅速控制現場狀況，現場無人員受傷。

嫌犯已被帶回警局接受調查。 （圖／警方提供）

警方事後隨即封鎖現場，通知偵查隊及鑑識人員進行採證，並擴大調閱周邊路口監視器畫面。經初步比對後，警方已掌握涉案嫌疑人身分及行蹤，稍早前帶回嫌犯詢問並調查犯案動機，以釐清案情。

