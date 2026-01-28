影／暨大櫻花季浪漫登場 首推「神獸御守」並攜手37所高中締結櫻花聯盟

▲國立暨南國際大學年度重點活動「暨大櫻花季」正式起跑，校園內櫻花陸續進入花期，預計於農曆年間達到盛開高峰，吸引不少民眾提前關注。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】春意漸濃，櫻花含苞待放，埔里盆地再度迎來年度最受矚目的春季盛事。國立暨南國際大學年度重點活動「暨大櫻花季」正式起跑，校園內櫻花陸續進入花期，預計於農曆年間達到盛開高峰，吸引不少民眾提前關注。擁有150公頃遼闊校地的暨大，以山城地景與開闊視野聞名，每年櫻花季皆成為中部地區重要賞花指標，更名列交通部觀光署「觀光雙年曆」的全國級節慶活動。

今年暨大櫻花季規模再升級，校內原有約3,000株珍貴櫻花外，也受惠於日月潭國家風景區管理處推動的「千櫻園」改善工程，新增1,200株櫻花樹，不僅讓校園花海更加綿延壯觀，也為未來數年的櫻花景致打下深厚基礎。日月潭國家風景區管理處處長王智益表示，期盼藉由暨大櫻花季的高人氣，串聯埔里及周邊景點，帶動春節期間在地觀光人潮，讓遊客在賞花之餘，也能深度體驗地方文化與自然風光。

不同於一般單純賞花活動，暨大櫻花季融合學術、人文與生活美學，將櫻花、茶道、音樂與咖啡文化巧妙結合，形塑出獨具校園特色的文化饗宴。漫步櫻花樹下，民眾不僅能欣賞粉色花海，也能在茶席中感受茶香韻味，在音樂與咖啡香氣中，體會校園所傳遞的慢活節奏與人文溫度。

為了讓遊客留下專屬紀念，暨大今年首度推出「櫻花季專屬御守」，設計以校園神獸「穿山甲」為主角，結合櫻花意象，造型可愛吸睛。校方更特別安排御守前往校內守護神「福安宮」進行過火儀式，象徵土地公的庇佑與祝福，將平安與好運化為實體心意，送到民眾手中。

配合農曆春節連假，自2月14日至22日為期9天，暨大每日限量提供400個櫻花御守，致贈給優先入場並完成停車繳費的小客車車主，作為新春祝福與紀念。校方表示，希望透過這份小巧卻充滿象徵意義的禮物，讓遊客感受到暨大對土地、文化與人情的重視。

今年櫻花季另一項重要亮點，則是在滿園櫻花見證下，暨大邀集全國37所高中校長與主任齊聚校園，共同簽署象徵教育合作的「櫻花聯盟盟約」。暨大校長武東星指出，櫻花的成長需要時間灌溉，正如人才培育與教育養成，無法一蹴可幾。透過與高中端建立長期穩定的合作關係，能讓學生在升學與學習歷程中，獲得更完整的銜接與支持。

武東星校長表示，暨大長期致力於國際教育與跨域學習，未來也將持續整合校內資源，與高中夥伴共享國際交流機會、特色產業專才培育課程及多元選修內容，讓學生在進入大學前，即能清楚了解未來學習方向，拓展國際視野與專業能力，攜手提升台灣整體高等教育競爭力。

活動尾聲，與會貴賓在專業茶師引領下細細品茗，茶香隨著微風流轉，與現場音樂與咖啡香氣交織成一幅靜謐而深刻的人文畫面。這場櫻花樹下的相聚，不只是形式上的結盟儀式，更象徵教育夥伴之間攜手同行、共育未來的深厚情誼。

校方也指出，農曆春節期間各地景點人潮眾多，暨大校園具備「好停車、不塞車」的交通優勢，加上寬敞動線與自然景觀，非常適合安排輕鬆、舒適的賞花行程。民眾不僅能在此欣賞櫻花之美，也能沉澱心情，享受一趟結合自然、文化與生活美感的療癒旅程。

暨大櫻花季不僅是一場春日賞花盛會，更是一場關於教育品質提升、文化傳承與土地共榮的深度對話。校方誠摯邀請全國民眾於花開時節走進暨大，在櫻花樹下，感受知識殿堂與自然景觀交織出的獨特魅力。相關活動檔期、交通資訊與周邊景點優惠方案，歡迎至暨大櫻花季官網查詢。