(影)暴力衝突！28歲退役曲棍球國手失控痛毆國三生 家長怒喊提告

[Newtalk新聞] 曲棍球全國聯賽昨(4)日晚間場上爆發嚴重肢體衝突！一名28歲退役國手在比賽中，將未成年對手壓制在地並連續揮拳攻擊，造成對方受傷送醫，遭毆的國中生賽後在家長陪同下報警提告，整個衝突畫面也被觀眾拍下。





第51屆「假日盃」曲棍球全國聯賽，於昨日晚間7時許進行冠亞軍賽時，爆發嚴重肢體衝突。事發地點在新北市中和國民運動中心曲棍球場。當時冠亞軍賽由成年選手組成的白隊，對上以國中生為主的黑隊。比賽進行約8分鐘，白隊以2比0領先。從影片可見，雙方爭球過程中，28歲黃姓球員突將黑隊林姓球員推倒在地，隨後整個人壓制在對方身上，情緒失控並憤怒朝對方連續揮拳約5次。裁判見狀立即上前制止，雙方球員衝進場內勸阻，衝突未進一步擴大。

遭毆的林姓國中生倒地後無法自行起身。賽後，由林姓球員父親陪同下前往台北市立萬芳醫院驗傷，診斷為前額及後腦鈍挫傷。





晚間10時許，林父持驗傷單前往文山第二分局興隆派出所報案，指控黃姓球員徒手壓制並攻擊其子後腦與頸部。警方已受理報案，後續將通知黃姓球員到案說明，依法釐清相關責任。





相關畫面在網路上流傳後，引來大批網友撻伐。桃園市議員黃敬平在臉書發文表示，「一名28歲的成人選手、還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力」，並表態支持家長提告。











