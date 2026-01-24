影/暴衝現場曝！美底特律機場驚傳「汽車撞進航廈」致6傷

美國底特律都會韋恩縣機場（Detroit Metropolitan Wayne County Airport）於當地時間23日晚間發生一起汽車衝撞事件，造成6人受傷，肇事司機已被警方拘留。根據機場管理局（Wayne County Airport Authority）發布的聲明，車輛直接撞入機場入口後，衝進了機場內的櫃檯區域。

藍色汽車撞進底特律機場航廈。（圖／美聯社）

綜合《美聯社》、《CBS》等外媒報導，事故現場位於麥克納馬拉航廈（McNamara Terminal），當日晚上8時左右，一輛藍色四門轎車自入口玻璃門衝入，至撞擊達美航空（Delta Air Lines）櫃檯才停下，現場玻璃及其他碎片散落，警察拉起黃色警戒線封鎖區域。社群媒體流傳的影片顯示，肇事車輛停在櫃檯前，車頭及行李箱蓋皆已打開，周圍一片狼藉。

廣告 廣告

韋恩縣機場消防部門（WCAA Fire Department）當場對6名傷者進行治療，目前尚無進一步傷情說明。機場管理局表示，事故原因尚在調查中，司機身份與動機暫未公開。

達美航空則向媒體說明，儘管現場混亂，有3名員工被碎玻璃擊中，已經由醫護人員檢查、治療，航班並未因此延誤。現場目擊者指出，警方已將一名身穿美式足球底特律雄獅隊（Detroit Lions）球衣的男子帶離現場，TMZ社群平台則轉述影片內容，顯示司機下車時雙手高舉，隨即遭到機場保安拘捕。目前尚不清楚車內是否還有其他人，相關細節有待警方進一步釐清。

機場警方持續針對事故展開調查，所有資訊皆以官方公布為準。肇事司機姓名與更多背景資料尚未對外公開，後續將依警方調查結果更新。

延伸閱讀

萊爾富開獎了！北投門市誕生第三位「台積電股票」得主

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價