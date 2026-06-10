影/暴雨潰堤！高雄六龜2怪手司機受困沙洲 勇消闖激流救人

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高雄市六龜區濁口溪河床今（10）日下午發生驚險救援事件，2名工人因上游突降暴雨引發潰堤，瞬間受困在沙洲上。高雄市消防局與六龜警分局接獲報案後迅速出動，消防人員駕駛橡皮艇強渡激流，於下午16時10分將受困兩人安全救回岸邊。

高雄市六龜區濁口溪河床今（10）日下午發生驚險救援事件，2名工人因上游突降暴雨引發潰堤，瞬間受困在沙洲上。（圖／屏東小鎮資訊提供）

六龜警分局新威派出所於下午15時接獲民眾報案，指稱李姓與黃姓工人當時正駕駛怪手，於濁口溪河床進行疏浚施作。不料濁口溪上游無預警出水口瞬間潰堤，兩名工人在來不及撤離的情況下，受困於河道中央的沙洲。新威派出所所長王龍安、警員蔡孟哲接報後迅速趕往現場，並與先一步抵達的茂林消防分隊共同展開警戒與搜救行動。

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為與時間賽跑，現場搶救編組不斷擴大。下午15時45分起，除原先的茂林分隊，內門消防分隊、六龜消防分隊以及屏東縣特搜隊也陸續抵達現場進駐，經濟部水利署第七河川分署亦派員到場協助。

李姓與黃姓工人當時正駕駛怪手，於濁口溪河床進行疏浚施作，不料濁口溪上游無預警出水口瞬間潰堤，兩名工人在來不及撤離的情況下，受困於河道中央的沙洲。（圖／屏東小鎮資訊提供）

下午15時45分起，除原先的茂林分隊，內門消防分隊、六龜消防分隊以及屏東縣特搜隊也陸續抵達現場進駐，經濟部水利署第七河川分署亦派員到場協助。（圖／民眾提供）

下午16時05分，現場指揮官研判風浪與水流狀況後，決定由搜救人員駕駛橡皮艇出發，頂著激流橫渡濁口溪前往砂洲救援。在緊密協調與高效率的搜救下，橡皮艇於16時10分成功接觸到兩名受困工人，並順利將人全數帶回岸上。經初步檢查，2人均未受傷。

在緊密協調與高效率的搜救下，橡皮艇於16時10分成功接觸到兩名受困工人，並順利將人全數帶回岸上。經初步檢查，2人均未受傷。（圖／民眾提供）

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