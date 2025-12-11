影/曝三立入股中嘉「鑽漏洞」內幕！郭正亮轟政府：不要臉

三立電視台上層股東入股中嘉上層股東， NCC於 2024年做出懲處中嘉1440萬元罰款的決議，並要求中嘉上層股東東泓順公司，改正股權結構以符合相關條款規定。民眾黨立委黃國昌日前問到相關議題時，詢問處理中嘉有處理三立嗎，NCC代理主委陳崇樹認了「相對於中嘉是比較沒有在處理」。對此，前立委郭正亮直言，痛批「就是這樣的不要臉的政府，這要是在國外，稍微有臉的都覺得要下台了」。

郭正亮表示，NCC就是個政治機構，所以對中天三立有雙重標準「不意外」。

郭正亮今天（11日）在中天新聞台政論節目《大新聞大爆卦》中表示，中嘉的問題還有一個法源的問題，因為相關的法律沒有處理間接持股，因為三立是通過間接架構，然後持有中嘉的股權。所以申請當事人是中嘉，那系統經營商那個時候有12家被罰，中嘉是其中之一，總共被罰了1440萬，12家才罰1440萬啊。

前立委郭正亮。

至於他們背後因為這個持股問題，郭正亮指出，三立就是鑽法律漏洞， 事實上大家都知道就是三立，可是他就說三立不是申請人，他是背後的股東。那法律沒有規定怎麼處罰股東，所以沒有法律根據，就變成這樣，所以就是不要辦三立就用這個當理由。

郭正亮建議，因為是黃國昌質詢，黃國昌也可以去考慮修這個法，把間接股權定的比較明確一點，雖然自己根本就主張要廢除NCC，所以自己根本連修都懶得修法，因為NCC就是個政治機構，所以對中天三立有雙重標準「不意外」。

郭正亮強調，藍委羅智強這次在國民黨也提了一個法案，說那個停止執照如果人家在申訴期間，而且是處於勝訴階段，那個執照既有的權利應該保留，NCC說做不到，但立法院可能會通過，因為據他瞭解，民眾黨也支持，所以這個法會過，然後NCC說沒有辦法執行。但這也不稀奇，財劃法通過政府也不執行、軍警加薪也不執行，行政院公然違憲，他更痛批「就是這樣的不要臉的政府，這要是在國外，稍微有臉的都覺得要下台了」。

