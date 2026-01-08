影/曝賴清德曾承諾特赦阿扁 郭正亮：他不擇手段程度遠超蔡英文

前總統陳水扁日前自爆，新節目遭行政院長卓榮泰封殺，外界直指背後是總統賴清德授意。賴清德今（8）日上午受訪時被問到是否特赦陳水扁，他回應「沒有進一步補充」。對此，前立委郭正亮直言，「賴清德真的有承諾過，他就是違反承諾」。

前立委郭正亮。（圖／中天新聞）

賴清德總統上午出席調查局調查班結業典禮，並接受媒體聯訪。最後談到是否會特赦前總統陳水扁，賴清德僅簡單表示，這部分相關單位已經清楚說明，我沒有進一步補充。

對此，郭正亮今日上中天新聞政論節目《大新聞大爆卦》，主持人馬千惠提到，「關於阿扁特赦議題，賴清德是完全不碰耶，為什麼？可是他過去曾經允諾過耶！」郭正亮直言，「對，就是違反承諾，因為蔡英文從來沒有承諾過」。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

郭正亮表示，賴清德真的有承諾過，但講白了要赦免阿扁不容易，因為要修《赦免法》，目前法律規定，進行中的案子不能赦免，所以要赦免的話，只能對兩個已經定讞的案子赦免。可是一旦赦免，檢方就會要求審理其他還沒有結果的，「這樣搞不好陳水扁保外就醫的理由就會消失」。

郭正亮指出，阿扁保外就醫是既有的那兩個案子，一旦赦免就放你出去，可是剩下的案子就要啟動審查，他不知道阿扁是否願意？賴清德可能覺得，這樣會對民進黨不利，可能他現在才想清楚。至於蔡英文，她從頭到尾都沒承諾過，因為做很多次民調，有三分之二民眾是反對特赦的。

郭正亮直言，賴清德完全就是在騙深綠的票，就知道他不擇手段的程度遠超過蔡英文，「你明明不會做你還做了，蔡英文至少沒做這件事啊！」郭正亮坦白說，自己那時候還在民進黨，真的很多人相信「賴清德當選總統會特赦阿扁」，問題是他已經出來了，只是阿扁最近在找新的麻煩，結果被擋了下來，據他了解，那個節目本來就是網路節目，已經錄4集了，事實上可以開播了。

前總統陳水扁。（圖／陳水扁臉書）

郭正亮提到，事實上，陳水扁對賴清德的講話，比對蔡英文客氣多了，以前阿扁對小英說的話多兇啊！現在把這些話對賴清德說說看，保證被關回去，賴清德就是這樣的人，他是吃軟不吃硬。

