影/曹西平乾兒眼紅腫現身殯儀館 不捨之情...鏡頭前淚崩

資深藝人曹西平於29日晚間，被乾兒子Jeremy發現陳屍住處，享壽66歲。30日下午1時50分，曹西平遺體在新北市立殯儀館進行刑事相驗，Jeremy在女友陪伴下悲慟現身，面對媒體追問僅哽咽表示「先處理好後事」，隨即進入解剖室。Jeremy離開時，面對大批媒體，完全沒有回應，但是

曹西平乾兒子Jeremy現身板橋殯儀館，神情相當哀戚。（圖／中天新聞）

Jeremy與女友抵達板橋殯儀館時，兩人皆身穿黑色服裝、配戴口罩，打扮低調。Jeremy走路時始終低著頭，眼睛明顯濕潤紅腫，神情十分悲慟。媒體詢問發現始末時，他語帶哭腔回應「我先處理好，處理好再跟你們說」，幾乎無法回答，隨即搭乘電梯隨檢方離開，進入法醫解剖室。

由於曹西平確切死因仍須釐清，相驗仍在進行中，不過Jeremy離開前，先跟陪伴前來的友人以及女友相擁，場面相當哀戚，Jeremy的友人幫忙阻擋媒體拍攝，不過Jeremy也再次忍不住皺眉落淚，看得出來他對曹西平的離開，非常難過與不捨，最後Jeremy未做出任何回應，搭車離開殯儀館。

曹西平乾兒子Jeremy現身板橋殯儀館，神情相當哀戚，面對媒體追問一度哽咽。（圖／中天新聞）

據了解，曹西平平時與乾兒子住在三重河邊北街住處。29日晚間10時許，Jeremy返家時發現曹西平倒臥屋內、明顯死亡，身上還出現屍斑和僵硬，Jeremy忍痛放棄急救。曹西平在家排行老四，上有三個哥哥和一個弟弟，但他生前與家人「全鬧翻」。

曹西平乾兒子Jeremy現身板橋殯儀館，神情相當哀戚。（圖／中天新聞）

警方聯繫曹家家屬時，家屬表示不願處理後事，因而無法完成行政相驗，改由司法相驗。經協調後，曹家人才委託Jeremy處理後事，Jeremy也發出聲明，盼曹家人能授權給他處理，否則曹西平將成為無名屍。後來龍千玉出手，請前夫也就是曹西平的三哥幫忙，目前曹西平的身後事將由Jeremy全權處理。

