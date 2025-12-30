影/曹西平相驗完成！遺體暫冰板殯 等家屬「正式委託書」

藝人曹西平不幸在昨天（29日）深夜於新北市三重區家中過世，享年66歲，噩耗一出震撼娛樂圈，今天下午1點50分已在板橋殯儀館完成相驗，但仍在等家屬的「正式委託書」才能開始處理後事。

曹西平的乾兒子Jeremy哽咽離開板橋殯儀館。 （圖／中天新聞）

曹西平與親兄弟們因為父親照顧等問題長期不和，二哥拒絕出面協助處理後事，所幸目前三哥的前妻龍千玉出面協調，暫定讓曹西平的乾兒子Jeremy「全權處理後事」，不過目前還在等家屬給檢方「正式委託書」，才能開始啟動發還遺體跟處理後事的後續舉動。

廣告 廣告

曹西平的乾兒子Jeremy哽咽離開板橋殯儀館。 （圖／中天新聞）

延伸閱讀

吳宗憲哽咽憶和曹西平生前互動 揭兩人2心結未了：沒有人不挺你

竟是肇逃！雲林台19線慘烈車禍「2人慘死」釀禍駕駛跑了

影/YTR孫生涉性醜聞案！ 出庭比讚嗆：撒謊的人都會下地獄