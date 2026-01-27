影/曹西平追思會！龍千玉淚崩擁抱小俊：謝謝四哥當我靠山

資深藝人曹西平去年12月29日猝逝，享壽66歲，乾兒子小俊及家人今日（27日）在台北市立懷愛館景明廳舉辦追思會「最後的安可」。他的乾兒子小俊（Jeremy）在台上致詞字句真摯動容；而前嫂嫂龍千玉致詞中也數度落淚。

曹西平追思會「最後的安可」。（圖／冬瓜行旅 提供）

小俊在追思會上表示，曹西平很早就跟他說過，如果有一天怎麼了，希望事情可以簡單處理，「燒一燒，等到大家發現的時候，他已經不在了」。曹西平常掛在嘴邊的一句話是「傷心歸傷心，生氣歸生氣，日子還是要過下去」，小俊說這句話不只是說給別人聽，也是曹西平一輩子真正做到的事。

小俊細數曹西平對他的照顧，都藏在很瑣碎、很日常的細節裡。只要曹西平在家，一定會煮飯給小俊吃，最堅持的就是那顆一定要「半熟」的荷包蛋，蛋黃破了、流出來了，他會懊惱很久，覺得那是一顆失敗的作品。只要一時看不到小俊，曹西平就會慌，會一直問身邊的人「小俊起床沒？吃飯沒？」只要確定小俊平安，他才會真正放心。

小俊（左）與龍千玉致詞在台上致詞字句真摯動容。（圖／冬瓜行旅 提供）

小俊跟曹西平說：「四哥，我現在擁有的一切，都是你給我的。你從來不跟我計較，只要我好、我開心，你什麼都願意付出。你都不計較了，我怎麼會去計較？」小俊最後說：「四哥，身為四哥的孩子我很光榮，身為孩子爸爸的你一定很驕傲，你可以放心了。傷心歸傷心，但日子我們會好好過下去。」

龍千玉給小俊一個擁抱。（圖／冬瓜行旅 提供）

曹西平的前嫂嫂龍千玉也來送最後一程，致詞中她數度落淚，也給小俊一個擁抱。她說道：「我很謝謝四哥在我最無助當我的靠山，給我最大的支持，讓我有勇氣站在舞台上，因為認識四哥讓我生命有不一樣的意義，我相信他會用不一樣的方式陪伴我們。」

