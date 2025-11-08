影/曼達尼挾「三大優勢」 當選紐約市長 張延廷：川普慘了
美國民主黨籍參選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選紐約市市長，退將張延廷認為，曼達尼具備「年輕、得票率高、地位具指標性」三大優勢，未來有機會成為民主黨內與美國總統川普分庭抗禮的重要人物。
張延廷在中天節目《全球大視野》表示，「那麼年輕就當上紐約市市長，川普（Donald Trump）都快80歲了，他才34歲，還可以玩30年。川普能玩幾年？」他認為曼達尼的政治壽命與能量，將是川普難以匹敵的優勢。
其次，張延廷說，曼達尼在選舉的得票率表現亮眼，也展現穩固的政治能量，「他得票率破50%，是絕對多數，不是僥倖選上。這代表他政治能量充足，爆發力夠。」
張延廷說，第三項優勢則來自曼達尼的「地理與象徵性優勢」，「紐約是經濟樞紐，聯合國也在紐約，這個地方是全世界的重心，不只是美國的重心。」他認為，能在這樣的國際舞台上勝選，具有高度的象徵意義與外溢效應，「這種政治舞台讓他成為標竿人物」。
張延廷指出，「川普一直搞聯邦政府停擺、關稅戰又造成通貨膨脹，大家心裡都有剝奪感。」他認為，在這樣的氛圍下，選民會尋找新的寄託對象，「大家會找到一個心靈寄託的救星，而那個人可能就是曼達尼。」
