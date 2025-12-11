影／曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶掀搶購潮 內衣補貨必來員林廠區朝聖
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度最受矚目的內衣品牌慶典「曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華」將於12月12日（五）至12月14日（日）連續三天熱鬧登場，今年特別在員林總公司打造粉嫩唯美且歡樂的《甜點夢幻樂園》，以超豪華美拍場景、園區限定活動及超殺優惠為亮點，預料將再掀搶購熱潮。今（11）日下午特別開放讓忠實顧客搶先入場選購，現場人潮滿滿，甚至吸引遠從台北專程南下的消費者到場提前「朝聖」，搶先體驗年度最大優惠盛典的魅力。
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇表示，一年一度的廠慶嘉年華正式開跑，今年活動將於12月12日至14日連續三天舉辦，對品牌而言，是每年最具意義、也最期待的與消費者相聚的日子，活動現場不僅能看到許多舊雨新知攜家帶眷而來，許多小朋友年年報到、逐年長大，也讓團隊倍感溫馨與感動。
▲曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇表示，今年廠慶嘉年華還準備超過20項豪華大獎，獎項包含 iPhone 17、日本雙人來回機票、泡泡瑪特新品、百貨禮券等豐富好禮，誠意滿滿。（記者林明佑攝）
陳怡璇說，為了帶給民眾全新的體驗，今年更將廠慶嘉年華打造成中部地區最大的《夢幻樂園》，走進園區即可看見粉色城堡、多項趣味遊戲，十分適合親子一同參加。小朋友還能領取圖畫紙、氣球髮箍，並享用免費爆米花，讓孩子玩得開心，也讓爸爸媽媽能安心逛街採購，全家都能度過愉快時光。
▲曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇說，為讓大家玩得更盡興，今年還將全台熱門美食與體驗帶進園區，每日提供香氣十足的「免費爆米花」；週末限定「黑沃咖啡」供應冠軍飲品；台中超人氣排隊美食「魚刺人雞蛋糕」也首次加入廠慶陣容。（記者林明佑攝）
陳怡璇指出，面對今年普遍的物價上漲，品牌也推出多項抗漲優惠，包括買一送一、三套1,680元，以及99元超值單品等超殺折扣，A、B 區賣場備有超過百萬件商品，讓民眾盡情挖寶、買得過癮。今年還準備超過20項豪華大獎，只要單筆滿3,500元即可獲得滿額贈並參加抽獎，滿3,500抽一次、7,000抽兩次，以此類推。獎項包含 iPhone 17、日本雙人來回機票、泡泡瑪特新品、百貨禮券等豐富好禮，誠意滿滿。
▲消費者朱小姐說，她是從南投特地趕來的，我想買的內衣褲很多都被搶光了，只能等補貨，不知道要等多久，不過我覺得值得等。（記者林明佑攝）
此外，園區也提供免費爆米花，並推出可愛爆米花桶供民眾選購。陳怡璇表示，今年更首次推出週六限定活動，為來訪民眾帶來更多驚喜，歡迎大家把握一年一次的機會，一同走進曼黛瑪璉與瑪登瑪朵的夢幻廠慶嘉年華。
▲消費者林小姐分享，她今天一早就從台北南下，6點半起床，搭8點半的高鐵下來，就是為了搶福袋。我今天買了3包福袋，還抽中這個大紅包！我去年也有來，今年當然不能錯過。（記者林明佑攝）
高小姐表示，每年都一定會來參加，這裡真的超級優惠！我大概準備幾千塊的預算，買到喜歡的就很滿足了。朱小姐則說，她是從南投特地趕來的，收到DM就決定過來，結果想說早點到，12點就到了，沒想到大家排隊排這麼長，生意真的很好，我想買的內衣褲很多都被搶光了，只能等補貨，不知道要等多久，不過我覺得值得等。
林小姐分享，她今天一早就從台北南下，6點半起床，搭8點半的高鐵下來，就是為了搶福袋。我今天買了3包福袋，還抽中這個大紅包！我去年也有來，今年當然不能錯過。
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵「廠慶嘉年華」今年以「夢幻嘉年華」為主題，將戶外空間直接變身為最強IG粉紅樂園。一踏入會場，映入眼簾的就是高顏值粉彩城堡、雲朵主舞台、療癒系旋轉獨角獸、夢幻大道與歡樂廣場等布景，處處都是為民眾打造的限定美拍景點。活動也加入多項全新互動亮點，其中最受矚目的「內褲裝到飽」開幕限定活動更是人氣爆棚，只要購買專屬罐子，就能自由挑選喜愛的花色，把罐子裝到滿，挑戰「最會裝女王」稱號。
最受粉絲期待的「廠慶限定超值內衣優惠」依舊誠意十足，萬件商品直接下殺，多款明星與熱銷系列以封館價限時販售，不少民眾手提大包小包進場掃貨。現場消費者笑說：「一年就等這三天！每年都要來補貨。」氣氛熱鬧、買氣強強滾。
互動活動全面升級，「買福袋、玩遊戲」區推出超值福袋搭配限時挑戰，民眾比拚秒數、成功即可把娃娃免費帶回家，刺激又好玩。假日兩天更安排熱鬧表演，包括舞客星woo.kstar帶來的活力帶動跳、小朋友最愛的飛揚老師「氣球魔法秀」、侯惠玲舞團的可愛舞碼，以及靜修國小合唱團、東山國小舞蹈社的精彩演出，讓整座樂園從舞台到園區都充滿音樂、笑聲與繽紛活力。
為讓大家玩得更盡興，今年還將全台熱門美食與體驗帶進園區，每日提供香氣十足的「免費爆米花」；週末限定「黑沃咖啡」供應冠軍飲品；台中超人氣排隊美食「魚刺人雞蛋糕」也首次加入廠慶陣容。民眾還可憑笑容兌換氣球髮箍，或自備爆米花桶優先領取爆米花；攜帶三件舊內衣更能兌換精美小禮，讓大家玩得更盡興、收穫滿滿。
內在美迎來年度最強補貨檔期！在物價不斷攀升的時代，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵希望消費者在升級優質內衣時不感到負擔，因此今年推出重磅回饋，讓每位來訪民眾都能以超值價格選到好物，同時享受廠慶的歡樂氛圍，優惠力度更維持與往年相同的「抗漲」水準。
A區主打新品內衣褲，任選兩件8折、正品買一送一，以及最受歡迎的3套1,680元超殺組合；消費滿3,500元再現抵688元。B區則推出最低99元起的內衣優惠，並祭出滿2,500元折250元的回饋，讓大家買得開心、全家逛得盡興。
活動現場備有超過「百萬件」商品，包括內衣、小褲、男生內褲、居家保暖衣褲、運動系列等多樣品項，琳瑯滿目、任君挑選。結帳報手機號碼即可參加萬元現金抽獎；當日消費累積滿3,500元，再加碼抽 iPhone17Pro、日本雙人來回機票、泡泡瑪特400%人氣盲盒、新光三越5,000元百貨禮券等20項豪華大獎，以及全館當日發票滿額還能兌換多款贈品，回饋滿滿、驚喜不斷。
曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華限時三天登場，年度最強優惠錯過就要再等一年！活動地點位於員林市員草路929號，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇邀請大家走進夢幻甜點樂園，一次補齊補貨、補心情、補滿滿的快樂能量！
其他人也在看
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 106
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 5 小時前 ・ 13
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 10
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 9
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 30
入冬最強冷空氣報到！鄭明典點出1現象「快速降溫」 恐冷到這天
鄭明典在臉書發文分享氣象署的地面天氣圖指出，位於右側的冷高壓偏北出海，將為台灣帶來較強的東北季風，水氣增多但氣溫下降幅度有限；而左側1054百帕的強勢高壓則沿著青藏高原移動，預期將帶來「快速降溫」的乾冷空氣，使氣溫轉變更加劇烈。此外，鄭明典也提到，預報員在台...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 215
MLB／跟大谷翔平名僅差一個字！達比修之子被美國一級棒球名校簽下
美國大學棒球再添「星二代」，日本名投達比修有的兒子Shoei，確定將加入美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）的NCAA一級球隊「海神隊」（Tritons），消息公布後立即引起日、美棒壇關注。達比修有兒子英文名字「Shoei」竟與大谷翔平英文名字「Shohei」竟只差一個字母。聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前 ・ 1
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 3 小時前 ・ 3
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 18
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 15
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 6 小時前 ・ 1
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 56
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前 ・ 178
40歲的殘暴美學！詹姆斯「狂野之扣」將馬刺213公分長人當海報背景
體育中心／王人瑞報導又有一位7呎長人變成海報背景！詹皇（LeBron James）在對上馬刺213公分長人科爾內特（Luke Kornet）的防守，用一記足以載入史冊的「老派暴扣」，向全世界宣告將滿41歲的他，油箱裡還有滿滿的油！FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 9
釣到請1個月喝咖啡！ 咖啡店徵勇者移除「鱷雀鱔」
嘉義六腳鄉的三義村，村子裡面的放生池，被人丟進一隻俗稱鱷魚火箭的鱷雀鱔，吃掉了池裡的吳郭魚，讓村民很頭痛，於是當地咖啡廳的老闆娘發出通緝令，只要釣起鱷雀鱔的釣客，就有免費咖啡可以喝，一天一杯喝一個月，有中北部釣客特地跑來，9號上午這鱷雀鱔終於上鉤了。 #咖啡#鱷雀鱔#免費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
被爆欠牙醫14萬！小薰經紀公司3點發聲 反控對方外洩個資
女星小薰（黃瀞怡）從節目《我愛黑澀會》出道，近期卻被爆出在牙醫診所進行醫美治療時，尚有14萬元的欠款未結清。對此，經紀公司於11日發表三點聲明，強調事件的根本原因在於「個資外洩」，並指責診所未盡保護病患個人資料的責任。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3