影／曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶掀搶購潮 內衣補貨必來員林廠區朝聖

▲曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華將於12月12日（五）至12月14日（日）連續三天熱鬧登場，今日下午特別開放讓忠實顧客搶先入場選購，現場人潮滿滿。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】一年一度最受矚目的內衣品牌慶典「曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華」將於12月12日（五）至12月14日（日）連續三天熱鬧登場，今年特別在員林總公司打造粉嫩唯美且歡樂的《甜點夢幻樂園》，以超豪華美拍場景、園區限定活動及超殺優惠為亮點，預料將再掀搶購熱潮。今（11）日下午特別開放讓忠實顧客搶先入場選購，現場人潮滿滿，甚至吸引遠從台北專程南下的消費者到場提前「朝聖」，搶先體驗年度最大優惠盛典的魅力。

廣告 廣告

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇表示，一年一度的廠慶嘉年華正式開跑，今年活動將於12月12日至14日連續三天舉辦，對品牌而言，是每年最具意義、也最期待的與消費者相聚的日子，活動現場不僅能看到許多舊雨新知攜家帶眷而來，許多小朋友年年報到、逐年長大，也讓團隊倍感溫馨與感動。

▲曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇表示，今年廠慶嘉年華還準備超過20項豪華大獎，獎項包含 iPhone 17、日本雙人來回機票、泡泡瑪特新品、百貨禮券等豐富好禮，誠意滿滿。（記者林明佑攝）

陳怡璇說，為了帶給民眾全新的體驗，今年更將廠慶嘉年華打造成中部地區最大的《夢幻樂園》，走進園區即可看見粉色城堡、多項趣味遊戲，十分適合親子一同參加。小朋友還能領取圖畫紙、氣球髮箍，並享用免費爆米花，讓孩子玩得開心，也讓爸爸媽媽能安心逛街採購，全家都能度過愉快時光。

▲曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇說，為讓大家玩得更盡興，今年還將全台熱門美食與體驗帶進園區，每日提供香氣十足的「免費爆米花」；週末限定「黑沃咖啡」供應冠軍飲品；台中超人氣排隊美食「魚刺人雞蛋糕」也首次加入廠慶陣容。（記者林明佑攝）

陳怡璇指出，面對今年普遍的物價上漲，品牌也推出多項抗漲優惠，包括買一送一、三套1,680元，以及99元超值單品等超殺折扣，A、B 區賣場備有超過百萬件商品，讓民眾盡情挖寶、買得過癮。今年還準備超過20項豪華大獎，只要單筆滿3,500元即可獲得滿額贈並參加抽獎，滿3,500抽一次、7,000抽兩次，以此類推。獎項包含 iPhone 17、日本雙人來回機票、泡泡瑪特新品、百貨禮券等豐富好禮，誠意滿滿。

▲消費者朱小姐說，她是從南投特地趕來的，我想買的內衣褲很多都被搶光了，只能等補貨，不知道要等多久，不過我覺得值得等。（記者林明佑攝）

此外，園區也提供免費爆米花，並推出可愛爆米花桶供民眾選購。陳怡璇表示，今年更首次推出週六限定活動，為來訪民眾帶來更多驚喜，歡迎大家把握一年一次的機會，一同走進曼黛瑪璉與瑪登瑪朵的夢幻廠慶嘉年華。

▲消費者林小姐分享，她今天一早就從台北南下，6點半起床，搭8點半的高鐵下來，就是為了搶福袋。我今天買了3包福袋，還抽中這個大紅包！我去年也有來，今年當然不能錯過。（記者林明佑攝）

高小姐表示，每年都一定會來參加，這裡真的超級優惠！我大概準備幾千塊的預算，買到喜歡的就很滿足了。朱小姐則說，她是從南投特地趕來的，收到DM就決定過來，結果想說早點到，12點就到了，沒想到大家排隊排這麼長，生意真的很好，我想買的內衣褲很多都被搶光了，只能等補貨，不知道要等多久，不過我覺得值得等。

林小姐分享，她今天一早就從台北南下，6點半起床，搭8點半的高鐵下來，就是為了搶福袋。我今天買了3包福袋，還抽中這個大紅包！我去年也有來，今年當然不能錯過。

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵「廠慶嘉年華」今年以「夢幻嘉年華」為主題，將戶外空間直接變身為最強IG粉紅樂園。一踏入會場，映入眼簾的就是高顏值粉彩城堡、雲朵主舞台、療癒系旋轉獨角獸、夢幻大道與歡樂廣場等布景，處處都是為民眾打造的限定美拍景點。活動也加入多項全新互動亮點，其中最受矚目的「內褲裝到飽」開幕限定活動更是人氣爆棚，只要購買專屬罐子，就能自由挑選喜愛的花色，把罐子裝到滿，挑戰「最會裝女王」稱號。

最受粉絲期待的「廠慶限定超值內衣優惠」依舊誠意十足，萬件商品直接下殺，多款明星與熱銷系列以封館價限時販售，不少民眾手提大包小包進場掃貨。現場消費者笑說：「一年就等這三天！每年都要來補貨。」氣氛熱鬧、買氣強強滾。

互動活動全面升級，「買福袋、玩遊戲」區推出超值福袋搭配限時挑戰，民眾比拚秒數、成功即可把娃娃免費帶回家，刺激又好玩。假日兩天更安排熱鬧表演，包括舞客星woo.kstar帶來的活力帶動跳、小朋友最愛的飛揚老師「氣球魔法秀」、侯惠玲舞團的可愛舞碼，以及靜修國小合唱團、東山國小舞蹈社的精彩演出，讓整座樂園從舞台到園區都充滿音樂、笑聲與繽紛活力。

為讓大家玩得更盡興，今年還將全台熱門美食與體驗帶進園區，每日提供香氣十足的「免費爆米花」；週末限定「黑沃咖啡」供應冠軍飲品；台中超人氣排隊美食「魚刺人雞蛋糕」也首次加入廠慶陣容。民眾還可憑笑容兌換氣球髮箍，或自備爆米花桶優先領取爆米花；攜帶三件舊內衣更能兌換精美小禮，讓大家玩得更盡興、收穫滿滿。

內在美迎來年度最強補貨檔期！在物價不斷攀升的時代，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵希望消費者在升級優質內衣時不感到負擔，因此今年推出重磅回饋，讓每位來訪民眾都能以超值價格選到好物，同時享受廠慶的歡樂氛圍，優惠力度更維持與往年相同的「抗漲」水準。

A區主打新品內衣褲，任選兩件8折、正品買一送一，以及最受歡迎的3套1,680元超殺組合；消費滿3,500元再現抵688元。B區則推出最低99元起的內衣優惠，並祭出滿2,500元折250元的回饋，讓大家買得開心、全家逛得盡興。

活動現場備有超過「百萬件」商品，包括內衣、小褲、男生內褲、居家保暖衣褲、運動系列等多樣品項，琳瑯滿目、任君挑選。結帳報手機號碼即可參加萬元現金抽獎；當日消費累積滿3,500元，再加碼抽 iPhone17Pro、日本雙人來回機票、泡泡瑪特400%人氣盲盒、新光三越5,000元百貨禮券等20項豪華大獎，以及全館當日發票滿額還能兌換多款贈品，回饋滿滿、驚喜不斷。

曼黛瑪璉與瑪登瑪朵廠慶嘉年華限時三天登場，年度最強優惠錯過就要再等一年！活動地點位於員林市員草路929號，曼黛瑪璉與瑪登瑪朵行銷企劃部經理陳怡璇邀請大家走進夢幻甜點樂園，一次補齊補貨、補心情、補滿滿的快樂能量！