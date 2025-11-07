影／曾兩度合作黃明志！黃秋生坦言沒再連絡 稱護理女神命案是「嚴肅不幸的事」





[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜

馬來西亞歌手黃明志捲入「護理女神」謝侑芯命案，震驚各界。曾與他兩度合作歌曲的港星黃秋生日前出席新片《自殺通告》首映會，受訪時直言這是一件「嚴肅不幸的事」，認為目前真相還未明朗，自己也不適合多做猜測，也坦言近日已經沒有聯絡，也不適合再去煩人家了。

港星黃秋生5日出席《自殺通告》電影首映會。（圖／翻攝畫面）

◎《FTNN新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

