影/曾獲馬斯克關注！陸朱雀三號發射入軌 一級火箭回收失敗

備受矚目的大陸朱雀三號運載火箭於今（3）日在東風商業航天創新試驗區發射升空。陸媒報導，火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟著陸，回收試驗宣告失敗，具體原因正在分析排查。

朱雀三號運載火箭於今日發射升空。（圖／新華社）

朱雀三號是2015年成立的大陸民營藍箭航天空間科技股份有限公司自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用液氧甲烷運載火箭。朱雀三號全箭長76.6米，整流罩直徑5.2米，動力系統基於藍箭航天的天鵲系列液氧甲烷發動機。

廣告 廣告

火箭一二級箭體直徑4.5米，採用不鏽鋼作為箭體主結構材料，起飛質量約570噸，起飛推力超過750噸，採用液氧甲烷推進劑，一次性任務低軌運載能力達21.3噸，航區回收任務達18.3噸，返場回收任務達12.5噸，可在執行軌道發射任務後自主高精度返回，在回收場實現軟著陸並重複使用。其未來火箭一子級可重複使用次數可達20次。

火箭一級回收驗證過程中異常燃烧。（圖／翻攝微博＠看看新聞）

2023年8月，朱雀三號項目正式立項，5個月後完成垂直起降回收百米級飛行試驗。去年9月，朱雀三號完成垂直起降回收十公里飛行試驗，這是實現回收複用最為關鍵的節點之一。

研製團隊將盡快展開本次試驗過程的全面回顧與檢討與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案。

報導稱，朱雀三號的首飛引發市場高度關注。若其發射並實現成功回收，將對大陸航天具有里程碑式的重要意義，將使得大陸成為美國之後，全球第2個掌握可重複使用火箭技術的國家。

美國藍色起源（Blue Origin）公司上月發射新格倫（New Glenn）運載火箭，並成功回收火箭第一級，成為繼SpaceX後第2家實現軌道級火箭發射並回收的商業航天企業。

據悉，朱雀三號也獲得SpaceX創辦人馬斯克關注，他此前在社交平台上評論稱，如果一切順利，朱雀三號可能會在5年內超過獵鷹（Falcon），到那時SpaceX已開始發射星艦（Starship）了。星艦長約120米，配備33台「猛禽」發動機，近地軌道運力超150噸。

延伸閱讀

遭國台辦批評「沒出息」 王世堅反嗆睜眼說瞎話：我連美國都不去

介紹台人「自願申領」陸身分證件條件流程 國台辦：要防受騙

川普簽台灣保證落實法案 國台辦喊「堅決反對」：粗暴干涉內政