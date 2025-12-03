影/曾獲馬斯克關注！陸朱雀三號發射入軌 一級火箭回收失敗
備受矚目的大陸朱雀三號運載火箭於今（3）日在東風商業航天創新試驗區發射升空。陸媒報導，火箭二級進入預定軌道，但同步進行的火箭一級回收驗證過程中發生異常燃燒，未能在回收場實現軟著陸，回收試驗宣告失敗，具體原因正在分析排查。
朱雀三號是2015年成立的大陸民營藍箭航天空間科技股份有限公司自主研製的新一代低成本、大運力、高頻次、可重複使用液氧甲烷運載火箭。朱雀三號全箭長76.6米，整流罩直徑5.2米，動力系統基於藍箭航天的天鵲系列液氧甲烷發動機。
火箭一二級箭體直徑4.5米，採用不鏽鋼作為箭體主結構材料，起飛質量約570噸，起飛推力超過750噸，採用液氧甲烷推進劑，一次性任務低軌運載能力達21.3噸，航區回收任務達18.3噸，返場回收任務達12.5噸，可在執行軌道發射任務後自主高精度返回，在回收場實現軟著陸並重複使用。其未來火箭一子級可重複使用次數可達20次。
2023年8月，朱雀三號項目正式立項，5個月後完成垂直起降回收百米級飛行試驗。去年9月，朱雀三號完成垂直起降回收十公里飛行試驗，這是實現回收複用最為關鍵的節點之一。
研製團隊將盡快展開本次試驗過程的全面回顧與檢討與技術歸零，全力查明故障原因，持續優化回收方案。
報導稱，朱雀三號的首飛引發市場高度關注。若其發射並實現成功回收，將對大陸航天具有里程碑式的重要意義，將使得大陸成為美國之後，全球第2個掌握可重複使用火箭技術的國家。
美國藍色起源（Blue Origin）公司上月發射新格倫（New Glenn）運載火箭，並成功回收火箭第一級，成為繼SpaceX後第2家實現軌道級火箭發射並回收的商業航天企業。
據悉，朱雀三號也獲得SpaceX創辦人馬斯克關注，他此前在社交平台上評論稱，如果一切順利，朱雀三號可能會在5年內超過獵鷹（Falcon），到那時SpaceX已開始發射星艦（Starship）了。星艦長約120米，配備33台「猛禽」發動機，近地軌道運力超150噸。
延伸閱讀
遭國台辦批評「沒出息」 王世堅反嗆睜眼說瞎話：我連美國都不去
介紹台人「自願申領」陸身分證件條件流程 國台辦：要防受騙
川普簽台灣保證落實法案 國台辦喊「堅決反對」：粗暴干涉內政
其他人也在看
{影)升空畫面曝光！「齊柏林衛星」隨獵鷹九號奔向太空 SpaceX兩句話讓台灣團隊瞬間淚崩
[Newtalk新聞] 台灣首個自製衛星星系福衛八號的首顆衛星「齊柏林衛星」，於11月29日凌晨2時44分搭乘SpaceX獵鷹九號火箭升空。國家太空中心 TASA今日對外公布記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的影片，TASA指出，影片中SpaceX人員在衛星脫離時宣告「FS-8A入軌確認」(FORMOSAT-8A deployed confirmed) 並祝福「祝有個美好旅程」的即時語音，不僅是研發團隊最期待的訊息，也見證了台灣太空產業邁入自製星系的新里程。 這個由國家太空中心(TASA)今日對外公布的影片，完整記錄了「齊柏林衛星」(FS-8A)飛向太空的旅程，畫面涵蓋從火箭升空倒數、點火發射、第一節穩穩回收，直至最終衛星順利入軌的過程。SpaceX人員說出了所有研發人員最期待聽見的訊息：「FORMOSAT-8A deployed confirmed」(FS-8A入軌確認)，隨後更補上一句「We wish you well on your journey」(祝FS-8A有個美好旅程！)，這段來自SpaceX的即時語音，見證了任務執行辛苦的成果，也讓國家太空中心工作人員在該文留言新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超級電腦沈迷看貓片？ Google 1.6萬核心實驗引爆AI革命
在 ChatGPT 能幫我們寫程式、Midjourney 能畫出絕美圖畫的今天，我們很難想像，僅僅十多年前，人工智慧其實連分辨一隻貓和一隻狗都非常困難。這一切的轉捩點發生在 2012 年，Google 做了一場在當時看來既瘋狂又燒錢的實驗：他們動用了足以模擬小型大腦的超級算力，讓電腦連續看了三天的 YouTube 影片。這場看似「不務正業」的測試，最終不僅讓電腦學會了認貓，更成為引爆現代 AI 革命的奇點。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
雲林AI智慧農業落地校園 打造次世代農業人才培育基地
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府為因應氣候變遷與農業高齡化挑戰，率先推動AI智慧農業走進校園，在土庫互傳媒 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
為什麼「恐懼」能保護自己？心理專家：你會害怕，才能妥善面對危險
膽小究竟是先天形成的，還是後天養成的呢？心理諮詢家賈寧於《你為什麼一直在害怕？》一書中探討恐懼的根源，指出多數的恐懼只是虛張聲勢，主要是我們內心的擔憂在作祟，並非真實存在的威脅。透過揭開恐懼的本質，幫助讀者戰勝心中的恐懼，成為更好的自己。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
清潔隊員撿回收電鍋送拾荒婦 法院認「損害公務員廉潔形象」不免刑
台北市清潔隊一名黃姓資深隊員（62歲）因同情一名拾荒老婦人，從回收車上撿了一只還堪用的大同電鍋轉送她，因此被依貪汙罪起訴，士林地院審理後，黃姓清潔隊員被判刑3個月、緩刑2年、褫奪公權1年。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
推動AI智慧農業 雲林打造智慧農業校園基地
因應氣候變遷衝擊及農業人口逐年下降、高齡化等挑戰，雲林縣政府農業處以「AI智慧科技引領農業未來」為核心調適策略，積極推動智慧農業技術普及與教育扎根。縣府透過複製智慧農場經驗，將環境感測（IoT）、自動化栽培、智能監控與節水灌溉等技術導入校園與示範場域，讓農業科技從專業場域擴散至教育現場，期望讓下一代更早接觸科技農業並培養跨域能力。此次計畫特別邀請縣府輔導112至113年智慧農業創新事業補助案場—古坑智農劉允存，分享其自行研發建置的「自動節水灌溉系統」，並結合新湖合作農場「魚菜共生獨立盆水耕模式」的推廣經驗。雙方技術整合後成功打造「潮汐式水耕灌溉系統」，可依照作物生長需求自動調整水位、溶氧及養分供應，提升栽培效率並降低人力負擔，是雲林在地創新智慧農業的重要示範成果。此套系統目前已導入土庫鎮越港國小智慧教育中心，成為雲林縣智慧農業校園示範基地，未來將作為全縣國中小師生的智慧農業教學及參訪據點。農業處表示，透過建立可觀察、可操作、可學習的智慧農業場域，不僅讓學生了解物聯網、AI運算在農業中的應用，也為雲林培養未來科技農業人才，強化縣內農業創新發展基礎。縣府農業處表示，114年12月1日在新湖台灣好新聞 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
大江基因首度推出兩大創新方案
【記者柯安聰台北報導】大江基因（6879）首度推出創新方案「GLP-1適性基因檢測」及「CRO功能性評估服務」。透過精準基因分析與細胞科學驗證，大江基因協助醫療與生技產業快速導入精準評估與產品開發科學...自立晚報 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 10
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號
今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。三立新聞網 setn.com ・ 53 分鐘前 ・ 2
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 434
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲
韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。健康2.0 ・ 8 小時前 ・ 3
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 17
清水地熱、太平山都輸了！宜蘭最夯景點狂吸134萬人，遊客讚：好拍又好玩
宜蘭擁有得天獨厚的自然環境與深厚的文化底蘊，從壯麗的山林景緻、綿延的海岸線，再到保存完整的傳統藝術，提供了豐富多元的旅遊體驗。根據交通部觀光署最新數據顯示，2025年１月至９月期間，宜蘭各大景點吸引了食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 6
藍白合也難贏？郭正亮曝「這3縣市」危險了：民進黨太強
2026年縣市長選戰逼近，各陣營積極備戰，民進黨也陸續拍板地方縣市長提名人選；藍營與白營是否能整合合作，成為外界關注焦點。前民進黨立委郭正亮指出，國民黨在彰化、嘉義市及宜蘭面臨嚴峻挑戰，因為這些地區的綠營候選人實力堅強，即便藍白合作，也不見得能逆轉選情。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 130
以為兒子亂畫...媽 PO 網求助「謎之生物」玩偶，結局反轉：畫得確實很像
小孩子畫圖總是充滿想像力，甚至有時候他們想要買玩具，卻不知道玩具的全名叫做什麼，只能用畫圖的方式畫出來告訴父母。而最近，日本一名育有 2 子的媽媽在 X（推特）上發文求救，表示五歲兒子拿著一張手繪圖，希望能收到畫中角色的玩偶當作聖誕禮物，原本網友都覺得畫太草看不出來，只好亂猜 ACG 角色。沒想到最後卻發現，小孩其實畫得和玩具本尊幾乎一模一樣。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增 他揭後勢：定存股心態要改了
上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......風傳媒 ・ 5 小時前 ・ 22
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」 雨彈連炸3天
中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 5
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 1 天前 ・ 4
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理
當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。bella儂儂 ・ 7 小時前 ・ 2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 142