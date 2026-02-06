影/曾謊報高捷炸彈！台北男騙走萬元刮刮樂賣不掉 丟垃圾桶

台北市一名21歲李姓男子，4日下午在中山區民權西路一家超商前，誆買大量刮刮樂，誘使55歲魏姓身障男子進入超商清點數量，遂拿走面額共9900元的刮刮樂逃逸。李男逃往彰化藏匿，5日上午在網咖遭警方拘提到案。

李男拿走大批刮刮樂走出超商門外，留下錯愕的魏男（輪椅者）。（圖／中天新聞）

警方調查，4日下午4時許，李男在民權西路超商前向魏姓身障男子表示要購買大批刮刮樂，因數量較多而邀請魏男入內點數。李男先要求魏男清點一本刮刮樂的數量，自己拿著整本100元面額刮刮樂邊點邊走出店外落跑。魏男發現後立即請店員報警處理，警方到場確認被拿走99張刮刮樂後，立刻調閱監視器展開追查。

警方追查發現，李男案發後搭乘高鐵南下，藏匿於彰化一家網咖。5日凌晨鎖定位置後驅車南下，上午7時許在網咖將李男拘提到案。李男坦承犯行，供稱1月30日因性騷擾案件北上至士林地院開庭，開完庭後就在台北市閒晃，平時居住在轉運站。

李男將刮刮樂拿到其他店家變現，都遭到拒絕，最後直接將整本刮刮樂丟棄在台北車站板南線月台的垃圾桶裡。（圖／中天新聞）

李男表示，案發當天曾嘗試拿整本刮刮樂到其他店家變現，但都遭到拒絕，最後直接將整本刮刮樂丟棄在台北車站板南線月台的垃圾桶裡。警方事後到現場尋找贓物，但垃圾桶早已被清潔人員整理，垃圾也都由垃圾車清運處理。

李男曾在南部以類似手法針對販賣刮刮樂的身障人士行騙，且不只一次。（圖／中天新聞）

警方進一步調查發現，李男曾在南部以類似手法針對販賣刮刮樂的身障人士行騙，且不只一次。此外，李男甚至曾在高雄捷運按下緊急電話警鈴，謊稱站內有炸彈，當時遭到法院羈押。警方訊後依詐欺罪嫌，將李姓男子移送台北地檢署偵辦。

