影/最新影片曝光！美37歲護理師遭ICE射殺 開槍合法性引爭議
美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市再傳有美國公民遭ICE執法人員槍殺，引發新一波示威潮。據CNN分析事發影片稱，一名執法人員在37歲的普瑞蒂（Alex Pretti）身上取走了槍枝後離開現場，但隨後普瑞蒂仍遭射殺。
事件發生在明尼阿波利斯南區，當時一群ICE執法人員正在進行一項任務。根據事發當時的影片顯示，槍擊前約兩分鐘，數名執法官員正在街上拘留一人，周圍旁觀者吹哨、按喇叭並錄影。普瑞蒂最初站在街上，一手拿著手機錄影，另一手指揮交通。當一名執法人員與其他旁觀者互動時，普瑞蒂對他喊道：「不要把他們推到車流中！」
隨後情勢迅速惡化。執法官員走向普瑞蒂和其他旁觀者，並將一名女子推倒在地。普瑞蒂隨即介入他們之間，執法官員向普瑞蒂噴灑化學刺激物並將他拖到跪姿，而普瑞蒂則拉扯另一名旁觀者的背包，可能是想拿水瓶。至少6名其他執法人員迅速聚集，將普瑞蒂壓制在地，形成一團混亂。
報導指稱，在分析影片後發現，一名穿灰色外套的聯邦官員從被多名執法人員壓制的普瑞蒂腰間取出武器後迅速離開現場，而就在他取走槍枝僅一秒鐘後，現場隨即傳出至少十聲槍響。
這段影片引發外界對槍擊正當性的質疑。前費城及華盛頓特區警察局長拉姆西（Charles Ramsey）在CNN分析師身分審視影片後表示：「從我目前所見，這看起來不像是合理的射擊行為。當事人已經趴在人行道上⋯⋯他們卻仍向他射擊。」
CNN稱，審視的所有影片，普瑞蒂從未被看見持有武器；在事件一開始，他手中只拿著手機。影片顯示，取回武器的官員在接近普瑞蒂前手中沒有任何物品。從CNN審視的影片中無法確定取走武器的官員是否立即告知其他人他已取走武器。
美國總統川普（Donald John Trump）和其他聯邦官員在社群媒體上發布了一張據稱屬於普瑞蒂的槍枝照片。國土安全部發言人麥克勞克林（Tricia McLaughlin）指出該槍有兩個彈匣，並聲稱：「這看起來像是想要造成最大傷害並屠殺執法人員的情況。」
據普瑞蒂家人表示，這位37歲的男子在明尼阿波利斯退伍軍人醫院擔任加護病房護理師，負責治療生病的退伍軍人。他的父母在一份聲明中表示，「亞歷克斯心地善良，他深愛著家人和朋友，也深愛著他在明尼阿波利斯退伍軍人醫院重症監護室擔任護士時照顧的美國退伍軍人。亞歷克斯渴望為這個世界帶來改變，不幸的是，他無法親眼見證他所帶來的影響。」
