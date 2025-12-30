影/最新海報「正義之馬」！解放軍釋出圍台軍演南部實彈射擊畫面

大陸解放軍東部戰區29日宣布展開「正義使命-2025」對台圍島軍演。目前軍演進入第二天，大陸釋出多部實戰射擊現場畫面。此外，大陸解放軍再繼《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》、《正義之錘 封港斷線》之後，再發布第四張主題海報《正義之馬 割裂封困》，發布內容強調「海空阻隔、奪控要港、兩棲投送、外線懾打、龍馬藏奇兵、拒止顯神威」。

《央視新聞》報導，12月30日，大陸解放軍東部戰區於台灣島以東海域，組織兩棲攻擊艦編隊、驅護艦編隊、無人機等兵力，開展立體投送、精兵破襲、奪控要港等科目演練，檢驗了編隊協同、體系作戰、精打擊要能力。

據報導，30日下午，解放軍東部戰區陸軍部隊協同海軍、空軍、火箭軍等兵力，對台灣島南部相關海域實施遠程聯合火力突擊，並組織實彈射擊，全部命中。同時，相關實彈射擊的現場影像再度釋出。

本次大陸「正義使命-2025」軍演陸續公布主題海報，29日發布《正義之盾 破限除妄》、《正義之箭 內控外驅》，30日則再陸續發布《正義之錘 封港斷線》、《正義之馬 割裂封困》。此外也釋出多部實戰射擊現場畫面，受到島內外高度關注。目前關於《正義之馬》海報的相關官方解讀截稿前尚未釋出，與海報搭配的內容僅顯示「海空阻隔、奪控要港、兩棲投送、外線懾打、龍馬藏奇兵、拒止顯神威」。

