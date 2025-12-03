影/最痛的告別！爸媽不能送 禮儀師忍悲抱嬰進火化

火化代表亡者正式向這個世界道別，也是陽世子孫、親人表達敬意和告別的重要儀式，禮儀師凱皓分享了在他參與過上千場的火化中，三個讓他深深烙印心中的畫面。

第一種就是全場都沒有人來。一名獨居老人，無親無友，只有凱皓陪伴他走完人生的最後一程。這種孤獨的告別讓人感到心痛，彷彿那老人從來沒有來過人世間，隨著一把火飛灰湮滅。

另外一幕，讓凱皓感到印象深刻的故事，一對年幼的兄弟，他們在父親的告別式上，抱著遺像哭得無法自已。對於5、6歲的他們來說，死亡是個陌生的概念，他們只知道未來再也無法感受到父親的擁抱。而這麼小的年紀就得經歷失去至親的痛苦，讓凱皓感到鼻酸。

最後，最讓人不捨的是一名小嬰兒的火化。因台灣的宗教習俗中，「白髮人不能送黑髮人，長輩不能送晚輩」，爸爸媽媽忍著悲痛迴避，不得不將寶寶交由凱皓，讓他抱著寶寶大體進行火化。

火化對於許多人來說，是一場喪禮的結束，但對於家人而言，這時候才是面對悲傷的開始。

文章內容由禮儀師凱皓授權提供

