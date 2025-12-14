影》最直白邀請函！「經費煩惱中」mumu的家開幕致詞引共鳴

台東縣長饒慶鈴出席下賓朗部落mumu的家開幕。（蔡旻妤攝）

前行政院原住民族委員會主任委員、前總統府資政孫大川近日將位於台東卑南鄉下賓朗部落的家族舊居命名為「mumu的家」，並開放為原住民族文化共生行動場域，而活動邀請函末段直白寫出「經費：煩惱中」意外成為開幕現場討論焦點。

原民會副主委杜張梅莊致詞時坦言，孫大川過去擔任主委期間對他相當照顧，日前收到孫大川傳來文章《一位原住民給世界領袖的一封信》一度「不知道該如何回覆」，究竟該回平安、感恩，還是僅回覆「收到」，因此遲遲未回，直到看到邀請函上註明「經費煩惱中」，才恍然大悟，「原來是在交辦工作」，一席話也讓現場笑聲不斷。

卑南鄉長郭宗益出席下賓朗部落mumu的家開幕。（蔡旻妤攝）

台東縣長饒慶鈴表示「從邀請函上，直接看到經費煩惱中」，她笑說，大家都了解這就是孫大川的個性，但相信在眾人協力之下，後續不會出現問題。卑南鄉長郭宗益則指出，看到眾多文化界與部落朋友齊聚下賓朗部落相當感動，為後續協調留下彈性空間。

值得注意的是，前立委劉櫂豪自民國112年立委選舉退黨後鮮少露面，近日卻頻繁出席公開場合，由於現場多半是具行政職務的中央與地方首長到場，已無公職身分的劉櫂豪，致詞卻兩度主動提及經費問題，直言「還蠻希望我自己有經費來處理」、「經費下次希望有機會可以給」，引發外界對其政治動向的揣測。

隨後，劉櫂豪話鋒一轉，指出在台灣習慣用顏色來分別彼此的立場、愛台灣的重量，他以「顏色」比喻台東，「若要形容此刻的台東，絕不會是單一顏色，而是如彩虹般多元燦爛」，相關說法也引發與會者的政治聯想。

